뉴스

조국 '성폭력 사건' 입 열었다…SNS서 전한 말

민경호 기자
작성 2025.09.05 20:59 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

조국혁신당 성폭력 사건의 후폭풍이 커지고 있습니다. 조국 전 대표는 사건 처리가 "일단락된 것으로 생각했다", "당시엔 당원이 아니었다"는 입장을 냈는데, 당내에선 "혁신당은 좋든 싫든 조국의 당"이라며 조 전 대표에 대한 공개 비판이 나왔습니다.

보도에 민경호 기자입니다.

<기자>

강미정 대변인의 탈당으로 비화한 당내 성폭력 사건에 대해, 조국혁신당 지도부가 오늘(5일), "처리 과정이 부족하고 소홀했다"며 사과했습니다.

[김선민/조국혁신당 대표 권한대행 : 온전한 피해 회복이 이뤄질 때까지 노력하겠습니다. 다시 한번 사죄 말씀드립니다.]

강 대변인 탈당에 대한 입장을 묻는 질문에 "다음 기회가 있을 것"이라고만 말했던 조국 전 대표는 어제저녁 SNS에 입장을 냈습니다.

"피해자들에게 위로를 전한다"며 "가해자 제명 소식을 듣고, 일단락된 것으로 생각했다"고 적었습니다.

"당시 당원이 아니었던 자신이 당 절차에 개입하는 건 공당 체계와 절차를 무너뜨리는 것"이라고도 했습니다.

혁신당 지도부는 해당 사건이 접수된 지난 4월 당시엔 조 전 대표는 수감 중이었다고 엄호했고,

[황현선/조국혁신당 사무총장 (SBS 라디오 '김태현의 정치쇼') : (가해자가) 제명 처리가 됐기 때문에 조 원장(조국 전 대표)이 할 수 있는 일이 많지는 않았고….]

한 지도부 인사는 피해 사례 가운데 하나인 성희롱은 범죄가 아니라는 주장을 내놨습니다.

[이규원/조국혁신당 사무부총장 (JTBC 유튜브 '장르만 여의도') : 성희롱은 범죄는 아니고 어쨌든 뭐, 품위유지의무 위반은 되겠죠. 언어폭력은 범죄는 아니고요.]

이에 대해 강미숙 당 여성위원장은 "혁신당은 좋든 싫든 조국의 당"이라면서, "당원 여부, 권한 여부를 말하는 건 형식 논리"라고 조 전 대표와 당 지도부를 싸잡아 비판했습니다.

혁신당 행사에서 2차 가해성 발언을 했다는 비판이 제기된 최강욱 민주당 교육연수원장에 대해서도, 신속한 조치가 필요하다는 목소리가 민주당 안에서 이어졌습니다.

민주당은 최 원장으로부터 서면 경위서를 제출받고, 본격적인 조사에 착수했습니다.

(영상취재 : 공진구·김용우, 영상편집 : 이재성)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
민경호 기자 사진
민경호 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지