김정은 대화 나설까 …대북 대화 재개 묘안은?

<앵커>



김정은 북한 국무위원장의 4박 5일간의 방중 일정이 모두 끝났습니다. 북한과 중국 러시아의 밀착 구도가 고착되는 것 아니냐는 관측이 나오는데 위성락 국가안보실장과 자세한 얘기 나눠보겠습니다.



Q. 전승절 북중러 정상 한자리…'북중러' vs '한미일'?



[위성락/국가안보실장 : 거기에서 북중러 정상이 같은 자리에 모습을 보인 그런 그림은 있지만, 또 북중러 3국이 회담을 하지는 않았습니다. 그러니까 3국성(3국 이미지)이 조금 부각되긴 했으나 (북중러) 3자 구도가 만들어졌다고까지 하기는 좀 어렵다는 생각이 듭니다.]



Q. 김정은 다자외교 데뷔…대화 나설까



[위성락/국가안보실장 : 다자무대에 나온 건 맞지만, 다자무대 활용도가 좀 적어서 이것이 어떤 긍정적인 우리가 볼 때 그 방향으로 움직일 거라는 기대를 갖기에는 좀 이르다고 생각합니다.]



Q. 3단계 북핵 해법 제시…대북 대화 재개 묘안은?



[위성락/국가안보실장 : 글쎄 묘안이 있기는 어렵죠. 사실 지금 현재 북한 핵 문제의 실상을 볼 때 또 남북 관계가 단절돼 있고 미북도 단절돼 있기 때문에 어떤 묘안을 찾기는 어렵습니다. 이런 속에서도 저희 정부 또 대통령께서는 점증하는 북한의 핵 미사일 역량을 어떻게든 중단시키는 것이 급선무다라는 문제의식을 갖고 계십니다.]



Q. 10월 경주 APEC, 우리 정부에는 어떤 의미?



[위성락/국가안보실장 : 아주 중요한 계기죠. 저희 새 정부가 들어서서 처음으로 주최하는 국제적인 큰 이벤트입니다. 주목적은 아태 지역에서의 공동 번영입니다. 우리 정부로서는 계엄이 있었고 계엄을 국민들과 함께 극복하고 저희가 돌아온 민주주의입니다. 그 돌아온 민주주의 국가의 입장에서 이 과정을 아태 지역의 공동 번영의 비전을 리드하는 모습을 잘 보여줘야 한다, 그것이 과제라고 생각합니다.]



Q. 트럼프·시진핑, 경주 APEC 오나?



[위성락/국가안보실장 : 올 가능성은 상당하다고 생각합니다. 그렇게 생각하고 대비하고 있습니다.]



Q. 경주 APEC에서 가장 주목되는 이벤트?



[위성락/국가안보실장 : 저희 차원에서 중시해야 될 것은 역시 한미일 정상 간의 회동 또 한중 정상 간의 회동이라고 생각합니다.]