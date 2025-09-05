'금거북이' 매관매직 수사 속도…국교위 압수수색

<앵커>



특검은 김건희 여사의 이른바 매관매직 의혹에 대한 수사도 속도를 내고 있습니다. 이배용 전 국가교육위원장이 인사청탁을 하며 금거북이를 전달했단 의혹과 관련해 국가교육위원회를 압수수색했습니다. 자세한 소식 취재기자 연결해 알아보겠습니다.



김지욱 기자, 특검팀이 오늘(5일) 확보한 자료는 어떤 건가요?



<기자>



오늘 오전 시작된 서울 종로구 국가교육위원회에 대한 특검팀 압수수색은 오후 4시쯤 마무리됐습니다.



특검팀은 이배용 전 국가교육위원장의 컴퓨터와 서류 등을 확보한 걸로 전해집니다.



압수수색 영장엔 이 전 위원장이 참고인으로 적시됐는데 특검팀은 수사 상황에 따라 피의자로 바뀔 수 있다고 밝혔습니다.



특검팀은 지난 7월 김건희 여사 모친 최은순 씨 사무실을 압수수색하는 과정에서 이 전 위원장이 작성한 걸로 보이는 대통령 당선 축하 메모와 함께 금거북이를 발견했고, 지난달 28일 이 전 위원장 자택을 압수수색했습니다.



특검팀은 압수물 분석이 마무리되는 대로 이 전 위원장을 소환할 방침입니다.



<앵커>



통일교 한학자 총재 소환 날짜는 정해졌습니까?



<기자>



특검팀은 한학자 총재에게 오는 8일 출석하라고 통보했는데, 한 총재 측이 건강상 이유를 들어 불출석 사유서를 제출해 11일에 나오라고 재통보했습니다.



[김형근/김건희특검보 : 특검은 다음 주 목요일 오전 10시에 출석할 것을 요구하는 2차 출석 요구서를 금일 우편으로 송부하였습니다.]



한 총재는 서울아산병원에서 심장 질환 시술을 받고 오늘 퇴원한 뒤 가평 통일교 재단 소유 병원에 입원했습니다.



<앵커>



다음 주에 한덕수 전 총리가 특검에 출석한다고요?



<기자>



특검팀은 오늘 한덕수 전 국무총리에게 오는 9일 출석을 통보했습니다.



특검팀은 서희건설 이봉관 회장이 김 여사에게 반클리프아펠 목걸이 등을 건네며 사위 박성근 전 검사의 인사 청탁을 했단 의혹을 수사 중인데, 한 전 총리를 상대로 박 전 검사가 당시 국무총리 비서실장에 임명된 배경 등을 조사할 예정입니다.



(영상취재 : 제일·배문산, 영상편집 : 황지영)