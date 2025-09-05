"우리 국민 권익 침해 안돼"…총영사 현지 급파

<앵커>



이재명 대통령은 우리 국민의 권익이 부당하게 침해되어서는 안 된다며 관련 부처에 각별한 대처를 지시했습니다. 정부는 미국 조지아주 현장에 주미 대사관의 총영사를 급파했고, 또 주한 미국 대사 대리를 통해서 미국 정부에 우려와 유감을 뜻을 전달했습니다.



이어서 김아영 기자입니다.



<기자>



우리나라 국민 300여 명이 구금됐다는 사실을 보고받은 이재명 대통령은 외교부와 산업통상자원부 등 관련 부처에 적극적으로 대응하라고 지시했습니다.



외교부는 주미한국대사관의 총영사와 주애틀랜타 총영사관의 영사를 조지아주 현장으로 급파했고, 현지 공관들을 중심으로 대책반도 가동했습니다.



서울에선 외교부 차관이 조셉 윤 주한 미국 대사대리에게 우려와 유감의 뜻을 전했습니다.



[이재웅/외교부 대변인 : 미국의 법 집행 과정에서 우리 투자 업체의 경제 활동과 우리 국민의 권익이 부당하게 침해되어서는 안 될 것입니다.]



이번 단속과 관련해 미국 정부의 사전 통보나 사후 설명은 현재까지 없는 걸로 알려졌습니다.



체포된 인원 가운데 일부가 풀려났단 현지 언론의 보도도 있었지만, 정부는 구금 뒤 풀려난 사례는 현재까지 파악되지 않고 있다고 설명했습니다.



정부는 경위 파악에 분주한 분위기입니다.



체포된 우리 국민의 비자 종류와 성격, 현지에서의 업무 등은 우리 기업을 통해 확인하고 있습니다.



미국이 불법체류로 판단한 근거도 외교 경로로 파악 중이지만, 시차 때문에 아직 소통이 원활하진 않은 걸로 알려졌습니다.



대통령실 핵심관계자는 "미국 정부가 중남미 계열의 불법 체류자들을 검거하러 갔다가 일손을 돕던 우리 국민까지 잡아간 걸로 파악하고 있다"고 전했습니다.



다른 대통령실 고위관계자는 "미국이 관세 협상 후속 조치 등 한국을 압박하기 위한 수단으로 단속에 나선 건 아니라고 보고 있다"며 "이 대통령의 대응 지시는 우리 국민의 권익 손상이 없도록 하란 취지"라고 말했습니다.



