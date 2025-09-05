태국 새 총리에 보수파 아누틴 전 부총리…"내년 초 의회 해산"

▲ 태국의 아누틴 전 부총리

헌법재판소 판결로 전 총리가 물러난 태국의 새 총리로 건설재벌 가문 출신 보수 인사인 아누틴 찬위라꾼(59) 전 부총리가 선출됐습니다.태국 하원은 총리 선출 투표를 열어 아누틴 전 부총리를 신임 총리로 뽑았습니다.그는 자신이 소속한 품짜이타이당(69석)과 의회 1당인 국민당(143석) 등 총 289석의 지지를 확보해 당선에 필요한 247표보다 42표 더 얻었습니다.아누틴 총리 당선인은 마하 와찌랄롱꼰 태국 국왕의 승인을 거쳐 정식 취임하게 됩니다.총리 선출에 앞서 아누틴 총리 당선인은 국민당이 제시한 ▲ 집권 4개월 이내 의회 해산 ▲ 개헌 추진 등의 조건을 수용하고 국민당의 지지를 얻어냈습니다.이런 약속대로면 아누틴 총리 당선인은 내년 초 의회를 해산하고 이후 60일 안에 총선을 치르게 됩니다.그가 이끄는 품짜이타이당은 당초 2023년 집권한 프아타이당 연정에 참여했다가 패통탄 전 총리와 캄보디아 실권자 훈 센 상원의장의 통화 유출 사건의 여파로 연정에서 이탈했습니다.아누틴 총리 당선인은 2019∼2023년 쁘라윳 짠오차 전 총리 내각에서는 보건부 장관으로 재임하면서 코로나19 대응을 이끌었으며, 의료 목적의 대마 합법화 정책을 주도하기도 했습니다.지난 2023년 총선 이후 집권한 탁신 친나왓 전 총리 계열의 프아타이당은 세타 타위신 전 총리와 패통탄 친나왓 전 총리가 잇따라 재임 약 1년 만에 헌재 판결로 물러나면서 약 2년 만에 정권을 내주게 됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)