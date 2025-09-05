농식품부 "이달 중 계란 가격 내린다"

▲ 마트 계란 코너

농림축산식품부는 몇 달째 강세인 계란 가격을 안정시키기 위해 산지 가격을 내린다고 5일 밝혔습니다.농식품부는 "추석 성수기 가격 안정을 위해 선제적으로 산지 가격을 인하하고 정부 할인지원 등을 통해 저렴하게 계란을 구매할 수 있도록 조치했다"고 설명했습니다.농식품부는 대한산란계협회와 협업해 지난 3일 계란 중 대란의 산지가격을 한 개 180원에서 174원으로 인하했다고 밝혔습니다.또 이달 중순 왕란과 특란 산지가격도 인하할 계획이라고 덧붙였습니다.산란계협회는 공정거래위원회의 담합 조사에 반발해 지난 5월 22일 이후 산지가격을 고시하지 않다가 지난 3일 다시 가격을 고시했습니다.축산유통정보 사이트에 따르면 계란 특란 한 판(30개) 평균 소비자 가격은 전날 기준 6천941원으로 1년 전보다 3% 비쌉니다.이에 앞서 특란 가격은 7천 원을 웃돌기도 했습니다.농식품부는 대형마트, 농협 등과 협업해 자체 할인행사, 정부 할인지원, 납품단가 인하 지원 등을 통해 추석 성수기에 저렴하게 계란을 구매할 수 있도록 할 것이라고 말했습니다.이달 들어 하루 평균 계란 생산량은 4천900만 개로 작년 대비 1.1% 감소했으나 평년보다는 6.3% 증가했습니다.