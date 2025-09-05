국민의힘 "이 대통령 회동서 민주당 입법 폭주 우려 전달하고 입장 들을 것"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 5일 서울 여의도 국회 안에 있는 국민의힘 대회의실을 나서고 있다.

국민의힘은 장동혁 대표가 이재명 대통령과의 1대 1 회동에서 민주당의 특검법 개정안과 내란특별재판부 설치 법안 등의 추진에 대한 우려를 전달할 예정이라고 밝혔습니다.박준태 당 대표 비서실장은 "장 대표가 민생 의제를 중심으로 말할 계획이지만, 국회 안에서 사법 체계를 뒤흔드는 민주당의 입법 폭주에 대한 우려를 전달하고 대통령의 입장을 들어보는 기회가 있을 것으로 생각한다"고 설명했습니다.박 비서실장은 또 "지금 민주당이 일방적으로 통과시키고 있는 많은 법안이 대통령실과 긴밀한 조율 하에 이뤄지고 있는지 의문"이라며 "더 센 상법 개정안과 더 센 특검법 통과, 내란특별재판부 설치 등의 부분은 대통령실과 약간 의견차가 있는 것으로 이해한다. 대통령이 어떤 생각을 가졌는지 설명을 요구할 계획"이라고 말했습니다.이어 "애초 대통령실은 순방 성과 중심으로 여야 대표에게 설명하겠다는 입장이었지만, 우리 당은 민생 문제 전반에 대한 논의가 필요하다는 입장을 견지했다"며 "허심탄회한 논의를 위해 단독 회동이 필요하다는 것을 강조했고, 결과적으로 대통령실에서 저희 입장을 받아들인 것으로 이해한다"고 밝혔습니다.박 비서실장은 "의제는 제한을 두지 않고 국정 전반에 대한 논의가 이뤄질 것"이라며, '노란봉투법' 논의 가능성에 대해선 "기업 활동을 어렵게 하는 법안에 대한 우려를 전할 것으로 예상한다"고 말했습니다.또 '윤석열 전 대통령 내외와 관련된 이야기가 있을지'에 대한 질문에는 "정치적 의제에 대해선 지금 입장을 말씀드리기 어려울 것 같다"고 답변했습니다.박성훈 수석대변인은 논평에서 "이번 회담은 정치적 유불리를 떠나 국민의 삶을 지키고 민생을 살피는 실질적 대화의 장이 돼야 한다"며, "야당 탄압을 덮기 위한 보여주기식 회담, 들러리식 빈손 회담이라면 의미가 없다"고 밝혔습니다.이어 "국민 통합과 정치 정상화의 첫걸음은 야당을 정치 보복과 말살의 대상이 아니라, 대화 파트너이자 협치 상대로 인정하는 것"이라며 "이번 영수 회담이 시작점이 되기를 희망한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)