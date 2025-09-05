이 대통령, K-바이오 토론회 참석…"인증 절차도 속도"

▲ 이재명 대통령이 5일 인천 송도 컨벤시아에서 열린 바이오 혁신 토론회에서 밝게 웃으며 참가자 발언을 듣고 있다.

이재명 대통령은 오늘(5일) 인천 송도 컨벤시아에서 바이오산업 지원방안을 주제로 열린 'K바이오, 혁신에 속도를 더하다' 토론회에 참석했습니다.바이오산업은 이재명 정부가 구상하고 있는 반도체 같은 미래 핵심 먹거리 산업 중 하나입니다.이 대통령은 인사말에서 "바이오산업은 대한민국 미래 산업 중에서도 매우 중요한 분야가 될 것"이라며 자신이 대선 과정에서 미래 산업 발전의 핵심 키워드로 'A(AI)·B(바이오)·C(콘텐츠), D(방위·우주항공), E(에너지), F(제조업)'를 제시했던 점을 거론했습니다.이 대통령은 그러면서 "정부는 바이오산업 종사자 여러분이 자율적이고 창의적으로 일할 수 있도록 부족한 것을 지원해 채워주고 든든하게 뒷받침해 주는 역할을 해야 한다"고 말했습니다.특히 "연구개발 과정에서 인증 절차를 신속하게 해주는 것도 중요할 것으로 보인다. 물론 그 과정에서 의심을 살 여지가 없도록 투명하고 공정하게 관리하는 것도 중요하다"고 강조했습니다.이 대통령은 규제 완화에 대해서도 열린 자세로 접근하겠다고 설명했습니다.그러면서 "특정 산업이나 기업이 발전하더라도 그 결실에 대한 독점 현상이 일어나지 않도록, 모두가 기회와 결과를 공정하게 누리도록 해야 한다"며 "공정한 생태계 구축이 정부의 중요한 역할"이라고 언급했습니다.(사진=연합뉴스)