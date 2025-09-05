[8뉴스 예고] '선상파티 의혹' 대통령실 경호처 압수수색

8시 뉴스 주요 내용 살펴봅니다.



1. '선상파티 의혹' 대통령실 경호처 압수수색



김건희 특검팀이 윤석열 전 대통령 부부의 해군 지휘정 내 선상파티 의혹과 관련해, 대통령 경호처를 압수수색했습니다 특검팀은 김 여사와 김성훈 전 대통령실 경호처 차장을 대통령경호법 위반과 직권남용 혐의로 입건했습니다.



2. 북중 정상회담 "한반도 평화·안정 위해 노력"



김정은 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석이 정상회담을 열고 양국의 공동 이익을 위해 함께 하기로 다짐했습니다. 이번 회담에서 '비핵화' 언급이 빠졌는데, 어떤 의미인지 짚어봅니다.



3. 당내 성폭력 사건 논란에 조국 "위로 전한다"



조국혁신당의 당내 성폭력 사건 논란에 대해 조국 전 대표가 "피해자들께 위로를 전한다"고 밝혔습니다. 당 지도부는 고개 숙여 사과하면서도 사건 당시 조 전 대표는 당원이 아니었다고 강조했습니다.



4. 리스본 전차 사고로 한국인 2명 사망·1명 중상



포르투갈 리스본 전차 탈선사고로 한국인 남성 1명과 여성 1명이 숨진 사실이 추가로 확인했습니다. 또 다른 한국인 여성 1명도 중환자실에서 치료 중입니다.



잠시 뒤 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.