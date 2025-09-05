유아인, 페기 구 파티장서 포착…봉준호 옆에서 환한 미소

배우 유아인 근황이 포착됐다.



DJ 겸 프로듀서인 페기 구는 3일 SNS 스토리에 "Fav(favorite) director! 봉 감독님 알럽"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다. 공개된 사진에는 페기 구와 봉준호 감독 그리고 유아인의 모습이 담겨있었다. 페기 구의 폭넓은 인맥도 놀라웠지만 봉준호 감독 옆에서 환하게 미소 짓는 유아인의 얼굴이 더 눈길을 끌었다.



유아인의 근황이 알려진 건 재판 이후 약 2개월 만이다. 모자를 푹 눌러쓰며 눈을 가렸지만 특유의 미소는 가릴 수 없었다.



유아인은 2020년 9월부터 2022년 3월까지 서울 일대 병원에서 미용 시술의 수면 마취를 빙자해 181차례에 걸쳐 의료용 프로포폴 등을 상습 투약한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 또 2021년 5월부터 2023년 8월까지 44차례에 걸쳐 타인 명의로 두 종류의 수면제 1100여 정을 불법 처방받아 사들인 혐의와 지난해 1월 최모 씨 등과 함께 미국에서 대마를 흡연하고 다른 이에게 흡연을 교사한 혐의도 받았다.



지난해 9월 1심에서 징역 1년을 선고받고 법정 구속된 유아인은 올해 2월 2심에서 징역 1년에 집행유예 2년으로 감형돼 풀려났다. 그리고 대법원에서 징역 1년에 집행유예 2년과 벌금 200만 원을 선고한 원심 판결을 확정했다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)