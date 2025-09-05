[자막뉴스] 현대차·LG까지 단속원 '우르르'…트럼프 칼날에 "450명 체포"

미국 이민세관단속국과 국토안보수사국이 조지아주 서배나에 있는 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장을 급습했습니다.



현지 언론은 수백 대의 법집행 차량이 투입된 가운데 이번 단속에서 약 450명이 체포됐다고 전했습니다.



불법 체류 혐의를 받는 이 인원 중에는 한국에서 현지로 출장 온 직원 30명 이상과 현지에서 채용된 근로자들이 포함된 것으로 파악됐습니다.



한국에서 출장을 간 사람들은 대부분 회의나 계약 등을 위한 B1 비자나 전자여행허가, ESTA로 미국에 들어갔지만, 체류 목적에 맞지 않는 활동을 했다는 이유로 단속 대상이 된 것으로 알려졌습니다.



당국이 현장 공사를 담당하는 업체에 소속된 일용직 노동자 가운데 불법체류자들을 가려내 체포하는 과정에서 허용된 체류자격을 넘어선 활동을 한 것으로 의심되는 한국인 출장자들도 체포한 것으로 파악됩니다.



체포된 상당수는 조지아주 폭스턴에 있는 이민세관단속국 시설로 이송됐고, 주애틀랜타 총영사관은 재미 한인 변호사들로 변호인단을 꾸려 구금된 한국인들을 접견할 예정입니다.



해당 배터리회사 선임 홍보 전문가인 메리 베스 케네디는 공식 성명에서 관계 당국과 전적으로 협력 중이라며 당국의 업무 지원을 위해 건설 작업을 일시 중단했다고 밝혔습니다.



미국 트럼프 행정부는 불법체류자 단속 및 추방 정책을 대대적으로 강화하면서 외국인 근로자가 다수 일하는 공장이나 농장을 집중적으로 급습해 불법체류자로 의심되는 사람들을 체포한 뒤 수용 시설로 이송하고 있습니다.



