위기의 한국 영화 심폐 소생한다…내년 영화 예산 80.8% 증액

▲ 최휘영 문화체육관광부 장관이 14일 서울 마포구 영화진흥위원회 영화교육지원센터에서 영화계 각 분야 관계자들과 만나 영화계 소통 간담회를 갖고 있다.

문화체육관광부는 내년 영화 분야 예산안이 올해보다 669억 원, 80.8% 늘어난 1천498억 원으로 확정됐다고 밝혔습니다.이는 코로나19 팬데믹 긴급 지원이 편성된 2022년을 제외하고 역대 최대 규모입니다.문체부는 한국 영화산업 침체가 장기화할 것이라는 우려가 이어지는 가운데, 영화산업 회복을 위한 지원이 절실하다는 영화계 목소리를 적극 반영해 이번 예산안을 편성했습니다.앞서 최휘영 문체부 장관은 지난달 14일 영화계 간담회 등에서 "한국 영화를 살리기 위한 심폐소생술 수준의 긴급대책이 필요하다"는 견해를 밝혔습니다.영화 분야 예산은 산업에 대한 전방위적 지원을 강화하는 방향으로 편성됐습니다.중예산영화 제작지원 예산을 올해 100억 원에서 200억 원으로 증액하고, 영화 기획개발지원 예산을 올해 47억 원에서 80억 원으로 늘립니다.2023년 이후 중단됐던 '차기작 기획개발비 지원' 제도 복원에 17억 원, 독립·예술영화 상영 지원사업 신설에 18억 원을 투입합니다.영화 투자 마중물 역할을 하는 모태펀드 영화계정에는 올해보다 두 배 늘어난 700억 원을 출자해 총 1천400억 규모의 펀드를 조성할 방침입니다.이외에 인공지능(AI) 기반 영화제작에 22억 원을 신규 지원하고, 부산기장촬영소 내에 '버추얼 프로덕션 스튜디오'를 새로 만드는 데 164억 원을 배정했습니다.정상원 문체부 콘텐츠정책국장은 "한국 영화산업이 조속히 회복돼 K-콘텐츠 미래를 이끌 주역으로 다시 자리매김할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했습니다.(사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)