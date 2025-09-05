한미일 다영역훈련 '프리덤 에지' 15∼19일 제주 동남방서 실시

▲ 작년 11월 한미일 '프리덤 에지' 2차 훈련

한미일 3국은 15∼19일 제주 동남방 공해상에서 다영역 훈련인 '2025 프리덤 에지'를 실시합니다.합참은 "3국은 프리덤 에지를 통해 해양·공중·사이버 등 다영역에서 작전역량을 강화하고, 상호운용성 향상을 통해 3국 간의 견고하고 안정적인 협력관계를 유지해 나갈 것"이라고 밝혔습니다.그러면서 "이번 훈련은 국제법 및 규범을 준수한 가운데, 북한의 핵·미사일 위협에 대응하고, 지역의 평화와 안정을 수호하기 위해 시행하는 연례적인 훈련"이라고 설명했습니다.한미일 안보 협력 강화를 위한 프리덤 에지는 작년 6월 27∼29일 제주 남방 공해상에서 처음 실시됐습니다.당시 3국은 ▲ 해상 미사일방어 ▲ 방공전 및 공중훈련 ▲ 대잠수함훈련 ▲ 수색구조 ▲ 해양차단 ▲ 사이버방어 등 다영역 훈련을 했습니다.과거 한미일이 수색구조, 미사일 경보, 전략폭격기 호위 등 해상 혹은 공중에서 일회성 3자 군사훈련을 실시한 적은 있지만, 다영역 정례 훈련은 프리덤 에지가 처음이었습니다.작년 11월 13∼15일에는 2차 프리덤 에지가 제주 남방 공해상에서 실시됐습니다.(사진=국방홍보원 제공, 연합뉴스)