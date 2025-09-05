[날씨] 폭염특보 확대…충청 이남 곳곳 소나기

늦더위가 기승입니다.



일부 남부와 제주 지역에만 내려져 있던 폭염특보는 충청과 수도권, 강원 지역까지 확대됐습니다.



오늘(5일) 서울의 낮 최고 기온 33도, 의성은 34도까지 오르겠고요.



동풍이 불어드는 강원 동해안 지역은 양양의 기온 28도에 머무는 등 더위가 심하지 않겠습니다.



현재 제주 지역에는 소나기구름이 발달해 있습니다.



제주 산지에는 호우특보도 내려졌습니다.



오늘 충청 이남 곳곳에서는 불시에 소나기가 쏟아질 때 있겠습니다.



양을 살펴보시면 충청과 영남 내륙, 제주 지역에 5~40mm, 또 호남 지역에는 5~60mm가 예상되고요.



소나기의 특성상 같은 지역 내에서도 강수량의 차이가 날 수 있겠고요.



또 갑자기 쏟아질 수 있기 때문에 작은 우산은 꼭 챙겨 나오셔야겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 청주의 기온 33도, 대구 32도까지 오르겠습니다.



주말에는 전국에 비가 내립니다.



특히 서쪽 지역에 강하고 많은 비가 집중되겠는데요.



경기 남부와 충남, 전북 지역에 100mm 이상, 강원 남부와 충북 지역에도 80mm 이상의 큰비가 내리겠고, 서울에도 최고 80mm의 비가 예상됩니다.



특히 취약 시간대인 밤 시간대에 강하게 내릴 것으로 보여 피해 없도록 대비 잘해주셔야겠습니다.



