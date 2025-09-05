뉴스

[날씨] 폭염특보 확대…충청 이남 곳곳 소나기

SBS 뉴스
작성 2025.09.05 12:43 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
늦더위가 기승입니다.

일부 남부와 제주 지역에만 내려져 있던 폭염특보는 충청과 수도권, 강원 지역까지 확대됐습니다.

오늘(5일) 서울의 낮 최고 기온 33도, 의성은 34도까지 오르겠고요.

동풍이 불어드는 강원 동해안 지역은 양양의 기온 28도에 머무는 등 더위가 심하지 않겠습니다.

현재 제주 지역에는 소나기구름이 발달해 있습니다.

제주 산지에는 호우특보도 내려졌습니다.

오늘 충청 이남 곳곳에서는 불시에 소나기가 쏟아질 때 있겠습니다.

양을 살펴보시면 충청과 영남 내륙, 제주 지역에 5~40mm, 또 호남 지역에는 5~60mm가 예상되고요.

소나기의 특성상 같은 지역 내에서도 강수량의 차이가 날 수 있겠고요.

또 갑자기 쏟아질 수 있기 때문에 작은 우산은 꼭 챙겨 나오셔야겠습니다.

지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 청주의 기온 33도, 대구 32도까지 오르겠습니다.

주말에는 전국에 비가 내립니다.

특히 서쪽 지역에 강하고 많은 비가 집중되겠는데요.

경기 남부와 충남, 전북 지역에 100mm 이상, 강원 남부와 충북 지역에도 80mm 이상의 큰비가 내리겠고, 서울에도 최고 80mm의 비가 예상됩니다.

특히 취약 시간대인 밤 시간대에 강하게 내릴 것으로 보여 피해 없도록 대비 잘해주셔야겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지