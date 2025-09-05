서대문 초등생 유괴미수범…이르면 오늘 구속 여부 결정

<앵커>



서울 서대문구 초등학교 근처에서 초등학생들을 유괴하려 한 혐의로 경찰에 붙잡힌 20대 일당에 대한 구속영장 실질심사가 열렸습니다. 이르면 오늘(5일) 구속 여부가 결정될 것으로 보입니다.



박재연 기자의 보도입니다.



<기자>



마스크와 모자를 쓴 남성들이 차례로 경찰 호송차량에서 내립니다.



서울 서대문구에 있는 초등학교 근처에서 초등학생들을 유괴하려고 시도한 혐의로 경찰에 체포된 20대 남성들입니다.



체포된 남성 3명 가운데 2명에 대한 구속영장 실질 심사가 오늘 오전 서울 서부지법에서 열렸습니다.



[(아이들한테 왜 집에 데려다 주겠다고 한 건가요?) ……. (아이들이 놀라는 게 재밌어서 범행했습니까?) …….]



이들은 지난달 28일 오후 3시 31분 차량을 타고 학생들에게 접근해 "귀엽다, 집에 데려다주겠다"며 유괴를 시도한 혐의를 받습니다.



1분 뒤인 3시 32분에는 다른 학생에게, 5분 뒤인 3시 36분에는 공영 주차장 인근 노상에서 또 다른 초등생 2명에게 같은 방식으로 접근해 유인을 시도했지만, 피해 아동 4명 모두 응하지 않으면서 미수에 그쳤습니다.



경찰은 친구 사이인 이들 20대 3명을 미성년자 유인 미수 혐의로 그제 긴급체포했습니다.



첫 신고는 범행 이틀 뒤인 지난달 30일 '차량에 탑승한 낯선 남성 두 명이 아이들에게 집에 데려다주겠다며 접근했다'는 내용으로 경찰에 접수됐습니다.



당시 경찰은 피해 아동의 이동 경로 CCTV를 확인한 결과 범죄 관련성은 발견하지 못했다고 발표했습니다.



하지만 이후 수사 과정에서 3차례 유괴 시도가 있었다는 사실이 뒤늦게 확인됐습니다.



[이대우/서울 서대문경찰서 형사과장 : 수사과정에서 지난 8월 30일 112 신고된 초등학생 유인미수 범행을 포함해 2건을 추가 확인했고.]



늑장 대응에 대한 비판이 이어지는 가운데, 경찰은 첫 신고 당시 피해 아동 모친이 알려준 범행 차량의 색상과 차종이 실제 피의자들이 이용한 차량과 달라 정확히 파악하지 못했었다고 해명했습니다.



(영상취재 : 조창현·강시우, 영상편집 : 박나영)