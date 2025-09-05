[자막뉴스] 뒤늦은 위로…당명이 조국혁신당인데 아무것도 할 수 없다?

조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 당내 성 비위 사건과 관련해 "큰 상처를 입으신 피해자분들께 깊은 위로를 전한다"고 밝혔습니다.



조 원장은 어제(4일) 아침 강미정 당 대변인이 성 비위 사건에 대한 당 대처에 문제를 제기하며 탈당 선언한 데 대해, 저녁쯤 페이스북에 글을 올려 마음이 너무 무겁고 아프다고 심경을 밝혔습니다.



조 원장은 "수감 중 많은 서신을 받았다. 피해자 대리인이 보내준 자료도 있었다"며 "그렇지만 당에서 조사 후 가해자를 제명조치했다는 소식을 듣고 일단락된 것으로 생각했다"고 말했습니다.



조 원장은 또 "당시 당적 박탈로 비당원 신분이었던 저로서는 당의 공식 절차가 진행되는 과정에서 할 수 있는 역할이 없었다"면서 "비당원인 제가 이 절차에 개입하는 것이 공당의 체계와 절차를 무너뜨린다고 판단했다"고 해명했습니다.



조국혁신당 지도부에서도 비슷한 해명이 나왔습니다.



[김선민 / 조국혁신당 대표 권한대행 : "사건 접수 시점에 조국 대표님은 영어의 몸이셨습니다. 당시에 조사 징계 절차 책임 갖고 있는 건 저였습니다. 조국 전 대표님이 당시 이 관련해서 저와 뭘 상의하셨다면 다시 한 번 그것은 또 사당화로 이어지는 것 아니겠습니까. 조국 전 대표님과 연관짓는 건 저로서는 좀 이해하기 어렵습니다"]



조 원장은 강 대변인 탈당에 대해서는 "공식 일정을 마치는 대로 고통받은 강 대변인을 만나 위로하겠다고 약속한 바 있다"며 "제가 좀 더 서둘렀어야 했다는 후회를 한다"고 말했습니다.



앞서 강 대변인은 어제 국회에서 연 탈당 기자회견 자리에서 조 원장도 성비위 사건 당 대처 관련 사실을 인지하고 있었으나 별다른 입장을 듣지 못했다며, "침묵도 제가 해석해야 할 메시지라고 생각한다"고 말했습니다.



