뉴스

[자막뉴스] 뒤늦은 위로…당명이 조국혁신당인데 아무것도 할 수 없다?

이호건 기자
작성 2025.09.05 11:40 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 당내 성 비위 사건과 관련해 "큰 상처를 입으신 피해자분들께 깊은 위로를 전한다"고 밝혔습니다.

조 원장은 어제(4일) 아침 강미정 당 대변인이 성 비위 사건에 대한 당 대처에 문제를 제기하며 탈당 선언한 데 대해, 저녁쯤 페이스북에 글을 올려 마음이 너무 무겁고 아프다고 심경을 밝혔습니다.

조 원장은 "수감 중 많은 서신을 받았다. 피해자 대리인이 보내준 자료도 있었다"며 "그렇지만 당에서 조사 후 가해자를 제명조치했다는 소식을 듣고 일단락된 것으로 생각했다"고 말했습니다.

조 원장은 또 "당시 당적 박탈로 비당원 신분이었던 저로서는 당의 공식 절차가 진행되는 과정에서 할 수 있는 역할이 없었다"면서 "비당원인 제가 이 절차에 개입하는 것이 공당의 체계와 절차를 무너뜨린다고 판단했다"고 해명했습니다.

조국혁신당 지도부에서도 비슷한 해명이 나왔습니다.

[김선민 / 조국혁신당 대표 권한대행 : "사건 접수 시점에 조국 대표님은 영어의 몸이셨습니다. 당시에 조사 징계 절차 책임 갖고 있는 건 저였습니다. 조국 전 대표님이 당시 이 관련해서 저와 뭘 상의하셨다면 다시 한 번 그것은 또 사당화로 이어지는 것 아니겠습니까. 조국 전 대표님과 연관짓는 건 저로서는 좀 이해하기 어렵습니다"]

조 원장은 강 대변인 탈당에 대해서는 "공식 일정을 마치는 대로 고통받은 강 대변인을 만나 위로하겠다고 약속한 바 있다"며 "제가 좀 더 서둘렀어야 했다는 후회를 한다"고 말했습니다.

앞서 강 대변인은 어제 국회에서 연 탈당 기자회견 자리에서 조 원장도 성비위 사건 당 대처 관련 사실을 인지하고 있었으나 별다른 입장을 듣지 못했다며, "침묵도 제가 해석해야 할 메시지라고 생각한다"고 말했습니다.

(구성 : 이호건 / 영상편집 : 이승진 / 디자인 : 이수민 / 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이호건 기자 사진
이호건 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지