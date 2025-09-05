뉴스

전립선암 이어 피부암까지…퇴임 바이든 잇단 암 발병

김수형 기자
작성 2025.09.05 10:47 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
전립선암 이어 피부암까지…퇴임 바이든 잇단 암 발병
▲ 조 바이든 전 미국 대통령

올해 82세인 조 바이든 전 미국 대통령이 피부에서 암세포를 제거하는 수술을 받았다고 NBC 방송이 보도했습니다.

NBC는 바이든 전 대통령의 대변인을 인용해, 흔히 쓰이는 피부암 치료법인 모스 수술을 받고 잘 회복하고 있다고 전했습니다.

다만 수술 시점은 확인되지 않았습니다.

바이든 전 대통령은 지난달 말 델라웨어주 그린빌의 한 교회에서 포착됐는데, 당시 이마 윗부분에 절개 흔적이 보였다고 NBC는 보도했습니다.

바이든 전 대통령은 현직이던 2023년 2월에도 가슴 부위에서 악성 피부세포를 제거하는 수술을 받았습니다.

당시 케빈 오코너 백악관 주치의는 제거된 병변이 암종으로 확인됐으며 추가 치료는 필요 없는 상태라고 밝혔습니다.

질 바이든 여사도 같은 해 눈 위쪽과 가슴 부위에서 유사한 피부병변 진단을 받았다고 NBC는 전했습니다.

바이든 전 대통령은 지난 5월 전립선암 투병 사실을 밝힌 바 있습니다.

퇴임 4개월 만으로, 암이 뼈까지 전이된 상태로 알려졌습니다.

이와 관련해 도널드 트럼프 대통령 측은 바이든 전 대통령이 재임 중 이미 암 진단을 받고도 숨겼던 것 아니냐는 의혹을 제기하며 공세에 나섰습니다.

바이든 전 대통령은 지난해 7월 건강과 인지력 저하 논란 속에 대선 후보에서 사퇴했습니다.

당시 부통령이던 카멀라 해리스가 후보직을 이어받았으나 트럼프 대통령에게 패했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김수형 기자 사진
김수형 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지