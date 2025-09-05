머스크 "백악관 만찬 초대받았으나 아쉽게도 참석 못 해"

▲ 5월 30일 백악관에서 마지막으로 함께 기자회견한 일론 머스크와 도널드 트럼프 대통령

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 백악관에서 열리는 기술업계 주요 인사 초청 만찬에 초대받지 못했다는 언론 보도 내용을 부인했습니다.머스크는 현지시간 4일 소셜미디어 엑스에서 다른 이용자가 백악관 행사에 관한 게시물을 올리고 "빌 게이츠가 초대받았는데 일론 머스크는 못 받았다고?"라며 의문을 제기하자, 답글을 달고 "나는 초대받았다"고 밝혔습니다.머스크는 이어 "하지만 아쉽게도 참석할 수 없다"며 "내 대리인이 거기에 갈 것"이라고 덧붙였습니다.이에 머스크의 지지자들은 "초대받았다니 다행"이라거나 "AI(인공지능) 행사인데 직접 참석해야 하는 것 아니냐" 등의 댓글로 반응했습니다.더힐 등 미 언론은 도널드 트럼프 대통령이 백악관 정원 로즈가든의 새 단장을 마친 뒤 이곳에서 처음 열리는 만찬에 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO), 팀 쿡 애플 CEO, 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자, 샘 올트먼 오픈AI CEO 등이 초대됐다고 보도했습니다.미 언론이 입수한 만찬 초대 대상 명단에는 머스크 이름이 없어 그가 초대받지 못한 것이라는 해석이 나온 바 있습니다.현지시간 4일 저녁 열리는 만찬은 트럼프 대통령의 부인 멜라니아가 주최하는 AI 행사 이후 진행될 예정인 것으로 전해졌습니다.이 자리에 초대받았다는 머스크의 말이 사실이라면 한동안 갈등을 겪었던 트럼프 대통령과 머스크 간의 화해 모드가 이어지고 있는 것으로 해석될 수 있습니다.트럼프 대통령은 세일럼 라디오 네트워크(SRN) 프로그램 '스콧 제닝스 쇼'에 출연해서도 머스크에 대해 대체로 긍정적인 언급을 내놨습니다.트럼프 대통령은 "(머스크가) 80% 슈퍼 천재인데 20%에 약간 문제가 있다"며 "20%를 해결하면 훌륭할 텐데 일부 어려움이 있다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 또 머스크가 "좋은 사람"이라며 "그가 틀린 방식으로 선을 넘었지만, 알다시피 그건 여러 가지 중 하나에 불과하기에 괜찮다"고 했습니다.(사진=X 게시물 캡처, 연합뉴스)