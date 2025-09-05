나우즈, '구해줘 홈즈'서 깜짝 등장…이석훈 "현빈, 실력 검증된 친구"

그룹 NOWZ(나우즈, 현빈·윤·연우·진혁·시윤)가 MBC '구해줘 홈즈'에 깜짝 등장했다.



지난 4일 방송에서 나우즈는 K-POP 대표 기획사와 함께 일대 매물을 둘러보는 과정에 참여, 청량한 비주얼과 꾸밈없는 숙소 공개로 시청자들의 눈길을 사로잡았다.



큐브엔터테인먼트 사옥을 찾은 양세형, 웬디, 이석훈은 3층 연습실에서 나우즈와 만남을 가졌다. 특히 이석훈은 멤버 현빈을 보자 반가움을 드러내며 "심사위원으로 참여했던 오디션 프로그램에서 현빈을 본 적이 있다. 당시에도 실력이 검증된 친구였다"며 6년 전 인연을 공개했다.



데뷔 2년 차인 나우즈는 현재 사옥 근처 숙소에서 생활 중이라고 밝히며, 직접 촬영한 영상으로 숙소를 가감 없이 공개해 친근한 매력을 더했다. 또 아이돌이 되기 위해 인성 교육뿐만 아니라 받아쓰기와 역사 퀴즈 등 다양한 상식을 공부해 왔다고 전했다. 멤버들은 즉석 퀴즈에서 정답을 맞히며 준비된 실력을 보여줬다.



MC들이 같은 소속사 선배 이상준을 언급하자, 나우즈는 "연습생 월말 평가 때 자주 오셔서 회장님 옆에서 지켜보신다"며 비하인드 스토리를 들려주기도 했다.



한편, 나우즈는 최근 중국 베이징과 상하이, 일본 도쿄 등에서 프로모션을 진행하며 현지 팬들과 활발히 소통, 글로벌 활동을 이어가고 있다.



사진 : MBC '구해줘 홈즈' 방송 화면 캡처







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)