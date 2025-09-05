"이 기록 말이 돼?"…뉴진스 다니엘, 러닝 두 달만에 '10km 47분 27초' 기록

이미지 확대하기

뉴진스 다니엘이 첫 10km 레이스 완주 소식을 전했다.션은 4일 인스타그램에 다니엘과 함께 찍은 인증샷과 기록지를 공개하며 "First Sydney Marathon Medal", "다니엘 첫 10km 완주 메달 축하해", "날씨도 바이브도 응원도 그리고 다니엘의 기록까지 완벽했던 대회"라고 적었다.션은 같은 앞서 다니엘이 '2025 TCS 시드니 마라톤' 10km를 47분 27초에 완주했다며 "러닝 시작한 지 2개월 만에 이 기록 말이 돼? 첫 대회 그것도 시드니 마라톤에서 10km 진짜 좋은 기록으로 완주한 거 축하해. 행복하게 러닝하는 모습 보기 좋아"라고 축하 메시지를 남겼다.기록지에 따르면 다니엘은 20~24세 카테고리에서 26위를 기록한 것으로 알려졌다.다니엘은 지난 7월 러닝을 시작했고, 불과 한 달 전만 해도 10km 기록은 56분대였다.당시 션은 한강에서 진행한 '원포인트 레슨' 러닝 인증샷과 함께 "10km를 56분 만에 가볍게 완주했고, 마지막 100m는 4:15/km로 마무리했다"고 밝힌 바 있어, 한 달 사이 기록 향상이 눈길을 끈다.한편 다니엘은 최근 션과 함께 러닝 모임 '언노운 크루' 러너로도 활동 중이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)