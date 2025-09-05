리스본 탈선사고로 한국인도 2명 숨져…사망 16명

<앵커>



포르투갈 리스본에서 발생한 케이블 차 탈선사고로 지금까지 16명이 숨진 것으로 파악된 가운데, 사망자 중 한국인 2명이 포함된 것으로 확인됐습니다.



장선이 기자가 보도합니다.



<기자>



현지시간 3일, 포르투갈 수도 리스본에서 케이블 차 탈선사고가 발생한 가운데, 사망자들의 신원도 속속 밝혀지고 있습니다.



포르투갈 당국에 따르면 현재까지 사망자 16명 중 절반인 8명의 신원이 파악됐고, 이 중 2명이 한국인으로 확인됐습니다.



[루이스 네베스/포르투갈 사법경찰청장 : 처음부터 한국 대사관의 긴밀한 협조로 두 명의 한국인 희생자와 인터폴을 통해 한 명의 스위스인 희생자를 확인했습니다.]



우리 외교부 역시 한국인 남성 1명과 여성 1명이 사망했고, 부상한 다른 여성 1명은 현지 병원에서 수술을 받고 중환자 실에서 치료 중이라고 밝혔습니다.



포르투갈 당국은 아직 사망자 8명의 신원 확인 작업이 진행 중이지만, 현장에서 수거된 서류 등을 토대로 사망자 중에 캐나다인 2명과 독일, 미국, 우크라이나인이 각각 1명씩 포함됐을 가능성이 높다고 밝혔습니다.



또, 부상자 수가 23명이며 이중 6명이 집중 치료를 받고 있다고 전했습니다.



포르투갈 당국은 사고 당일을 국가 애도의 날로 지정하고 대통령과 총리 등 정부 주요 지도자들이 추도식과 사고 현장을 찾아 희생자들을 기렸습니다.



[마르셀루 헤벨루 드 소자/포르투갈 대통령 : 오늘은 국가 애도의 날입니다. 이 애도는 리스본뿐만 아니라 포르투갈을 위한 것이기도 합니다.]



포르투갈 당국이 현재 사고 원인을 조사하고 있는 가운데, 현지시간으로 이르면 5일 정부 항공철로사고조사청의 초기 보고서가 나올 예정입니다.



한편, 사고가 난 케이블 차는 언덕이 많은 리스본에서 가파른 경사길을 이동하는 수단입니다.



별칭으론 푸니쿨라로 불리는데, 매년 350만 명 넘게 이용하는 리스본의 상징이자 관광 명물입니다.



(영상편집 : 오영택)