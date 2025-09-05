10대 증권사 해외 주식 수수료 수익, 1년 새 60% 증가

▲ 서울 여의도 증권가

서학개미 열풍 속에 올해 상반기 주요 증권사가 해외주식 거래 수수료로 벌어들인 수익이 1조 원에 육박한 것으로 확인됐습니다.외화예수금도 사상 최고 수준까지 불어나는 등 해외주식 시장이 증권업계의 새로운 먹거리 기반으로 자리매김하면서 마케팅 전쟁도 한층 치열해졌습니다.5일 금융투자업계에 따르면 자본총계 기준 상위 10개 대형 증권사의 지난 2분기(4∼6월) 해외주식 거래 수수료 합산 수익은 총 4천726억 원으로 집계됐습니다.10개사는 한국투자·미래에셋·NH투자·삼성·메리츠·KB·하나·신한투자·키움·대신증권 등입니다.작년 2분기의 2천953억 원과 비교해 약 60%가 늘어난 수준이고 올해 1분기(1∼3월)의 3천817억 원에 비해서도 1천억 원 가까이 증가했습니다.올해 상반기 합산 해외주식 거래 수수료는 총 8천543억 원입니다.이 같은 증가세라면 해외주식 거래 관련 서비스로 증권업계가 벌어들이는 수익은 연간 2조 원에 가까울 것으로 예상됩니다.이들 10개사의 전체 브로커리지(위탁매매) 수익에서 해외주식 거래 수수료가 차지하는 비중도 지난해 2분기 기준 21.1%에서 올해 2분기 30.3%로 1년 만에 10% 포인트 가까이 높아졌습니다.이처럼 해외주식 거래 관련 수익이 각 증권사에서 차지하는 비중이 점차 유의미해지면서 '서학개미 모시기' 경쟁도 치열해지고 있습니다.일례로 메리츠증권은 내년 연말까지 미국 주식과 국내 주식 모두 수수료 무료 이벤트를 진행 중입니다.특히 미국 주식은 달러 환전 비용까지 무료로 책정했습니다.서학개미 유치가 증권사 실적에 미치는 영향이 커진 만큼 수수료 무료라는 과감한 마케팅으로 리테일 기반 다지기에 나선 셈입니다.이 마케팅으로 메리츠증권의 해외주식 약정 금액은 지난 3월 10조 원을 돌파했고 지난달에는 약 24조 원에 육박한 상태입니다.하나증권의 경우 신규로 해외주식 담보 대출을 받는 고객에게 이자율 우대 혜택을 제공하고, 기존에는 오프라인으로만 주문할 수 있었던 싱가포르·영국 주식도 온라인 주문이 가능하도록 시스템을 구축 중입니다.삼성증권은 해외주식을 자사로 대체 입고하는 고객을 대상으로 최대 700만 원 현금 리워드를 제공하는 이벤트를 마련했습니다.이미 업계 내 해외주식 거래 강자로 꼽히는 키움증권도 신규 해외주식 거래 고객에게 투자지원금 33달러를 지급하는 이벤트를 진행하는 등 주요 증권사 대부분이 너나 할 것 없이 뜨거운 마케팅전을 벌이는 중입니다.서학개미 열풍에 힘입어 국내 증권사의 외화예수금도 사상 최고치를 찍었습니다.한국증권금융 반기보고서에 따르면 지난 6월 말 기준 외화예수금은 11조 4천200억 원으로 집계되며 역대 최고치를 기록했습니다.작년 연말(11조 2천400억 원) 대비 반년 만에 2천억 원 가까이 늘어난 것입니다.일부 증권사는 이 외화예수금을 활용해 여행용 외화 환전 및 출금 서비스 등을 제공하며 새로운 수익을 벌어들이고 있습니다.박혜진 대신증권 연구원은 "증권사가 외화 환전업무를 취급할 수 있게 되면서 '트레블 카드', 해외 송금 등 서비스 영역은 앞으로 더욱 확대될 것"이라며 "거래 수수료뿐 아니라 환전 수수료까지 증권사의 안정적 수익원이 될 것"으로 내다봤습니다.(사진=연합뉴스)