"너 얼마 낼 거야?!" 테크 '수장들' 집합시켜 압박하는 동안…"장관 맞냐고!" "사기꾼아!" 백신 청문회 '발칵' 이유 (트럼프 NOW)

미국 워싱턴 DC 의사당에서 3시간 넘게 진행된 상원 재무위원회 청문회에서는 도널드 트럼프 행정부의 백신 정책을 두고 뜨거운 공방전이 벌어졌습니다.



지난달 '백신 음모론'에 맞섰던 수전 모나레즈 질병통제예방센터(CDC) 국장이 취임 한 달도 안 돼 해임된 뒤 처음으로 보건장관이 출석하는 청문회가 열린 만큼 민주당 의원들은 별렀던 질문들을 쏟아내며 장관 사퇴까지 촉구했습니다.



그동안 백신에 대한 불신을 공공연하게 표출해 왔던 케네디 장관은 이날도 기존의 입장을 굽히지 않으며 CDC 리더십 교체의 당위성을 거듭 강조했습니다.



AP통신과 뉴욕타임스 등에 따르면 론 와이든(민주·오리건) 상원의원은 청문회에서 "이건 과학자와 의사들을 배제하고 음모론이 이 나라 보건 정책을 결정짓게 하는 무모하고 반복된 결정으로 위험에 처하게 된 아이들에 관한 문제"라고 말했습니다.



그는 케네디 장관을 향해 "해온 일에 대한 후회도, 그것을 바꾸려는 계획도 없는 것 같다"며 "근본적으로 잔인하고 상식을 거스르는 정책 과제를 실행하기 위해 얼마나 많은 아이의 죽음을 희생으로 감당할 수 있을지 국민들에게 말하라"고 했습니다.



그러면서 "케네디 장관이 사퇴하는 것이 미국에 최선의 이익"이라며 "그가 물러나지 않는다면, 더 많은 사람이 다치기 전에 그를 해고해야 한다"고 촉구했습니다.



케네디 장관은 와이든 의원을 향해 "그 자리에 얼마나 오래 앉아 계셨나"라며 "20∼25년 사이에 만성질환을 앓는 아이들 비율은 76%까지 늘었는데 당신은 아무 말도 하지 않았다. 왜 그런 일이 일어나는지 한 번도 묻지 않았다"고 맞섰습니다.



케네디 장관은 "20년 만에 처음으로 오늘 우리는 미국에서 유아 사망률이 증가했다는 사실을 알게 됐다"며 "이는 바이든 정부에서 일어났던 일 때문이고, 우리는 그것을 끝낼 것"이라고 말했습니다.



이날 백악관에서 정보기술(IT) 업계 최고경영자들을 초청해 만찬을 열었던 트럼프 대통령도 해당 청문회에 대해 입장을 밝혔습니다.



청문회를 직접 보지는 못 했다고 밝힌 트럼프 대통령은 "보건복지부 장관은 다른 견해를 갖고 있고, 우리는 그 모든 견해를 듣고 싶어 한다"며 "의료와 백신 관련해 전 세계 및 미국 상황을 보면 장관이 남들과 다른 견해를 가진 게 마음에 든다"고 두둔했습니다.



(구성 : 진상명, 영상편집 : 정다운, 제작 : 디지털뉴스편집부)