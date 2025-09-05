25년 재임 'EPL 최장수 회장' 토트넘 레비, 사임

▲ 토트넘 회장직에서 사임한 대니얼 레비

손흥민(로스앤젤레스FC)이 10년간 활약했던 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼의 회장으로 25년간 일한 대니얼 레비(63)가 자리에서 물러났습니다.토트넘은 오늘(5일) "25년간 재임한 레비 회장이 오늘 사임한다"고 발표했습니다.레비 회장은 구단을 통해 "경영진 및 모든 직원과 함께 이뤄온 업적이 정말 자랑스럽다. 우리는 이 구단을 최고 수준에서 경쟁하는 세계적인 강호로 성장시켰다. 나아가 우리는 하나의 공동체를 만들었다"면서 "나는 수년간 축구를 통해 가장 훌륭한 사람들과 함께 일할 수 있었던 행운을 누렸다"고 말했습니다.이어서 "저를 응원해 주신 모든 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"면서 "항상 순탄했던 여정은 아니었지만, 상당한 발전을 이뤘다. 앞으로도 토트넘을 열정적으로 응원하겠다"고 덧붙였습니다.레비는 2001년 3월 토트넘 회장으로 임명된 뒤 역대 EPL에서 가장 오랫동안 회장직을 맡아왔습니다.부임 당시 EPL 중위권 팀이었던 토트넘은 이후 리그를 대표하는 빅 클럽으로 성장했습니다.레비 회장 재임 기간 토트넘은 5천만파운드(약 936억원) 이상의 수익을 올렸고, 2019년에는 종전 화이트 하트 레인에서 10억 파운드를 투자한 최첨단 시설의 토트넘 홋스퍼 스타디움으로 홈구장을 이전하는 데도 성공했습니다.하지만 평소 팀의 경쟁력 강화보다는 구단을 상업적으로 이용하는 데만 신경을 쓴다는 비판도 받았습니다.특히 2008년 리그컵 우승 이후 17년 만인 지난 시즌에 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그를 제패할 때까지 무관의 시기가 길어지며 팬들의 원성이 커졌습니다.리그 20개 팀 중 17위로 마무리한 지난 시즌에는 경기장에서 레비 회장의 퇴진을 요구하는 팬들의 외침이 끊이지 않았습니다.올해 1월 레스터 시티에 안방에서 졌을 때는 '우리의 경기는 영광에 관한 것이고, 레비의 경기는 탐욕에 관한 것이다', '24년, 16명의 감독, 1개의 트로피 - 변화의 시간' 등의 메시지가 적힌 현수막이 경기장 관중석에 펼쳐지기도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)