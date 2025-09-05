뉴스

"트럼프, 5일 국방부→전쟁부 개명 위한 행정명령 서명 계획"

"트럼프, 5일 국방부→전쟁부 개명 위한 행정명령 서명 계획"
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 5일 미 국방부의 명칭을 '전쟁부'(Department of War)로 변경하기 위한 행정명령에 서명할 계획이라고 AP통신이 보도했습니다.

통신에 따르면 정부 부처 명칭을 정식으로 변경하는 데는 의회의 입법 절차가 필요하기 때문에 트럼프 대통령은 우선 국방부에 '2차 명칭'(전쟁부)을 사용할 수 있도록 행정명령을 통해 승인할 예정입니다.

미 국방부는 1789년부터 1947년까지 '전쟁부'로 불리다가 해리 트루먼 대통령이 전쟁부를 육군과 공군으로 분리하고 당시 독립된 해군과 합치면서 현재의 명칭으로 바뀌었습니다.

결국 옛 이름으로 돌아가려는 트럼프 대통령의 행보는 미국이 '확장주의'를 추구했던 시절과, 세계대전에서 승리했던 시절의 기억을 떠올리게 하려는 포석으로 풀이됩니다.

트럼프 대통령은 지난달 25일 이재명 대통령과의 정상회담 때 국방부를 전쟁부로 개명하는 데 대한 희망을 피력했습니다.

그는 당시 "방어만 하고 싶지 않다. 공격도 원한다"며 국방부의 명칭을 전쟁부로 바꾸겠다는 계획을 시사했습니다.

또 "우리가 1·2차 세계대전에서 승리했을 때 (국방부를) 전쟁부라고 불렀다"며 "모두가 전쟁부 시절 우리가 믿을 수 없는 승리의 역사를 가졌다는 것을 좋아한다"고 말한 바 있습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
