국내 기업 성별 임금격차 더 벌어져…"여성의 임금 감소폭 더 커"

지난해 국내 상장법인 등 공시대상기업의 성별 임금격차가 더 벌어진 것으로 나타났습니다.한국여성정책연구원이 금융감독원 전자공시시스템, 다트에 제출된 공시대상 회사 2천980곳의 지난해 사업보고서를 분석한 결과 남성 1인당 평균임금은 9천780만 원, 여성은 6천773만 원으로 확인됐습니다.이를 기준으로 따져본 남녀 1인당 평균 임금격차는 30.7%로, 일 년 전보다 4.4%포인트 증가했습니다.남녀 평균임금 모두 전년 대비 감소했지만, 여성의 임금 감소폭이 남성보다 커 격차 확대에 영향을 준 것으로 해석됩니다.산업별로는 제조업, 정보통신업, 금융 및 보험업 등 종사자가 많은 산업에서 성별 임금 격차가 전년보다 확대해 전체 격차 증가에 영향을 미친 걸로 분석됐습니다.공시대상 회사의 평균 근속연수는 남성 11.8년, 여성 9.4년이었으며, 성별에 따른 근속연수 격차는 20.9%로 전년과 비교해 2.1%포인트 감소했습니다.공공기관 344곳의 성별 임금 자료를 분석한 결과에서는 남성 1인당 평균임금은 7천267만 원, 여성은 5천816만 원이었습니다.이에 따른 성별 임금 격차는 20%로, 전년 대비 격차가 2.7%포인트 줄었습니다.공공기관의 평균 근속연수는 남성 10.5년, 여성 8.4년으로 성별 근속연수 격차는 19.9%로 나타나 전년보다 9.1%포인트 감소했습니다.여성가족부는 일반적으로 근속연수의 격차 감소는 임금 격차의 완화로 이어지지만, 지난해 공시대상 회사에서는 근속연수 격차가 줄었음에도 임금 격차는 오히려 확대됐다며 임금이 근속연수 외에 직급, 근로형태 등 다양한 요인의 영향을 받기 때문으로 분석했습니다.여가부는 성별 임금 격차 분석 시 연령, 직급, 고용형태 등 다양한 변수를 포함해 격차 원인을 면밀히 파악하고, 이를 기업별로 투명하게 공개하도록 하는 '고용평등임금공시제' 도입을 통해 성별 임금 격차를 해소할 수 있도록 노력하겠다고 밝혔습니다.