'태극전사' 카스트로프 "내 마음이 한국을 선택"

외국 출생 '이중국적자'로는 처음으로 축구대표팀에 발탁된 옌스 카스트로프가 미국 원정 평가전에서 데뷔를 앞두고 있는데요. 반드시 태극마크를 달고 월드컵에 출전하겠다며 각오를 다졌습니다.



카스트로프가 예전부터 만나고 싶었다는 주장 손흥민의 바로 뒤에서 몸을 풀며 평가전을 준비합니다.



손흥민은 아직 한국어가 낯선 카스트로프가 팀에 녹아들도록 직접 챙겼고,



[손흥민/축구대표팀 주장 : (백)승호야, 옌스 좀 챙겨 독일어로!]



다들 스스럼없이 다가가 웃음꽃을 피웠습니다.



[손흥민/축구대표팀 주장 : 아 이재성 카메라 있다고 독일어 하는 척, 아이 진짜~]



[이재성/축구 대표팀 미드필더 : 독일어 공부한 보람이 조금이라도 여기서 느껴지네.]



첫 공식 인터뷰에서 한국어로 자신을 소개한 카스트로프는,



[옌스 카스트로프/축구 대표팀 미드필더 : 안녕하세요 저는 옌스입니다. 저는 22살입니다.]



독일 연령별 대표팀을 거쳐 분데스리가에서 활약 중인 유망주로, 올해 소속 협회를 어머니의 나라 한국으로 바꾸고 처음 태극마크를 달았습니다.



[옌스 카스트로프/축구 대표팀 미드필더 : 정말 어려운 결정이었습니다. 마음이 시키는 대로 하고 싶었는데 내 마음이 (독일보다) 한국으로 더 향했습니다.]



'진공청소기' 김남일처럼 터프한 플레이와 많은 활동량이 강점인 그는, 한국 축구의 취약 포지션인 수비형 미드필더에서 경쟁력을 증명해, 태극마크를 달고 첫 월드컵 무대를 누비길 꿈꾸고 있습니다.



[옌스 카스트로프/축구 대표팀 미드필더 : 감독님이 나를 선택할 수 있도록 좋은 경기력을 보여 주겠습니다. 월드컵에 출전하는 것은 나와 우리 가족 모두에게 꿈같은 일입니다.]



홍명보호에 힘과 활력을 더하고 있는 카스트로프는 내년 북중미월드컵이 열리는 이곳 미국에서 자신의 가치를 증명할 첫 시험대에 섭니다.



