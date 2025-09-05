초등생 유괴 정황 없다더니…뒤늦게 3명 검거

<앵커>



서울 서대문구에서 초등학생을 유괴하려고 한 혐의로 20대 남성 3명이 긴급 체포됐습니다. 이 남성들은 붙잡히기 전 여러 차례 유괴를 시도한 것으로 조사됐는데, 경찰이 첫 신고 때 범죄 정황이 없었다고 판단하는 바람에 대응이 늦어졌다는 비판이 나오고 있습니다.



김태원 기자입니다.



<기자>



서울 서대문구의 한 초등학교.



지난달 30일, 이 학교 근처에서 초등학생 유괴 시도가 있었다는 신고가 접수됐습니다.



차량에 탑승한 낯선 남성 2명이 아이들에게 '집에 데려다주겠다'며 접근했다는 내용이었습니다.



경찰은 그러나 피해 아동의 이동 경로 CCTV를 확인한 결과 범죄 관련성은 발견하지 못했다고 발표했습니다.



그런데 이후 수사 과정에서 초등학생들을 대상으로 한 유괴 시도가 3차례나 있었던 것으로 뒤늦게 확인됐습니다.



경찰 수사 결과 지난달 28일 오후 3시 31분, 20대 남성 3명이 차량을 타고 학생들에게 접근해 "귀엽다, 집에 데려다주겠다"며 말을 걸어 유인하려 한 것으로 드러났습니다.



몇 분 뒤에는 근처 다른 학교와 공영주차장 등에서 같은 방식으로 초등학생에게 접근해 유인을 시도했지만 다행히 미수에 그쳤습니다.



친구 사이인 이들 3명은 범행 차량 추적을 벌인 경찰에 의해 미성년자 유인 미수 혐의로 긴급체포됐습니다.



첫 신고 이후 나흘 만입니다.



이들은 경찰 조사에서 아이들이 귀여워 장난으로 했다고 진술했는데, 경찰은 이들 3명 중 적극적으로 가담하지 않은 1명을 제외한 2명에 대해 구속영장을 신청했습니다.



경찰은 최초 신고 접수 직후 범죄 관련성을 확인하지 못한 것과 관련해, 피해 아동의 모친이 알려준 범행 차량의 색상이나 차종이 피의자들이 이용한 차량과 달라 정확히 파악하지 못했다고 해명했습니다.



