'전관 변호사' 면담한 특검…거짓말·특혜 논란

<앵커>



특별검사는 변호인들의 변론을 직접 받지 않는다고 밝혔던 김건희 특검팀의 민중기 특별검사가 한학자 통일교 총재 변호인과 면담한 것으로 파악됐습니다. 민 특검이 법원에서 근무하던 시절 같은 재판부에 있었던 판사 출신이었는데, 면담한 것 자체가 특혜라는 지적도 나옵니다.



김지욱 기자입니다.



<기자>



김건희 특검팀은 그제(3일) 브리핑에서 한학자 총재 변호를 맡았던 오광수 전 민정수석이 특검을 방문해 민 특검을 만났느냐는 질문에 "특검보들만 변론을 받고, 특검은 변론을 받지 않는다는 원칙을 갖고 있다"며 2달 넘는 특검 기간에 민 특검은 한 번도 변론을 받은 적이 없다고 답했습니다.



그런데 특검팀 브리핑 이후 민중기 특검이 국내 대형 로펌 소속의 한 전관 변호사를 지난달 특검 사무실에서 만난 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.



이 변호사는 오는 8일 소환 통보를 받은 한학자 통일교 총재를 변호하는 이 모 변호사로 알려졌는데, 과거 민 특검의 부장판사 시절 배석 판사로 근무한 경력이 있습니다.



거짓말 논란이 제기되자, 특검팀은 진화에 나섰습니다.



특검팀은 어제 "이 변호사가 인사차 특검실에 들러 차담을 나눈 사실이 있다"며 "변론 사항 없이 일상적 인사만 나눴다"고 해명했습니다.



하지만 법조계 안팎에서는 특검이 특정 변호사만 만난 것 자체가 '특혜'라는 지적도 나왔습니다.



모든 피의자 변호인이 만날 수 없는 수사 책임자가 개인적인 인연이 있는 특정 변호인을 만났다는 것 자체가 공정성에 위배된다는 것입니다.



[정지웅/경실련 시민입법위원장 : 사건 결과가 어떤 변호사를 선임했느냐, 과거에 어떤 인맥이 있느냐에 따라서 달라진다면 사법 신뢰를 근본적으로 무너뜨리게 되는 것이죠.]



한학자 총재 변호를 맡아 논란이 됐던 오광수 전 민정수석이 어제 변호인단에서 사임한 가운데 민중기 특검도 수사 공정성에 부정적 영향을 끼쳤다는 지적을 피하기 어려워 보입니다.



