[단독] 김상민, 그림 구입 정황…김건희 또 '매관매직'?

김건희 여사 오빠의 장모 집에서 발견된 이우환 화백의 고가 그림을 최초로 산 사람이 김상민 전 검사라는 진술을 특검팀이 확보했습니다. 특검팀은 김 여사가 이 그림을 받은 대가로, 검사 시절부터 공공연하게 정치를 하고 싶다고 말했던 김 전 검사에게 공천을 주려고 한 것은 아닌지 살펴보고 있습니다.



지난 7월 특검팀은 김건희 여사 오빠 김진우 씨 장모 집을 압수수색 하는 과정에서 가짜 반클리프 목걸이와 함께 이우환 화백의 '점으로부터'를 확보했습니다.



크기에 따라 수억 원을 호가하는 이 그림에 대해, 특검팀은 유통 경로 추적에 집중해 왔습니다.



그런데 특검팀이 해당 그림 구매자들을 역추적해 조사한 결과, 김상민 전 부장검사가 구매 과정에 연루됐다는 구체적인 정황을 포착했습니다.



김 전 검사가 지인들을 통해 이 화백 그림의 구매를 부탁했고, 실제 구매로 이어졌다는 미술계 관계자 진술과 증거 등을 확보한 겁니다.



특검팀은 또, 해당 그림에 대한 전문가 감정을 통해 진품으로 결론 내린 것으로 파악됐습니다.



특검팀은 김 여사 측이 김 전 검사로부터 그림을 건네받은 대가로 공천이나 공직 임명 과정에 영향력을 행사한 것이 아닌지 의심하고 있습니다.



앞서 명태균 씨는 김건희 여사가 지난해 총선을 앞두고 직접 전화를 걸어와 "김 전 검사가 조국 수사 때 고생을 많이 했으니 경남 창원시 의창구 국회의원이 되게 도와달라"고 말했다고 밝힌 바 있습니다.



이후 김 전 검사는 공천에서는 탈락했지만, 이후 국정원 법률특보로 전격 임명돼 정권 최고위 측의 비호 의혹이 제기됐습니다.



앞서 김 여사는 특검 조사 과정에서 이 화백 그림과 관련해 "나라면 그런 그림을 사지 않았을 것"이라는 취지의 진술을 한 것으로 파악됐습니다.



하지만 김 여사 오빠가 장모 집으로 옮겨다 놓은 고가 그림 구매에 김 전 검사가 연루된 정황이 확인된 만큼 김 전 검사에 대한 조사가 초읽기에 들어갔다는 분석입니다.



김 전 검사는 관련 입장을 묻는 SBS의 전화와 문자메시지에 아무런 답을 하지 않았고, 김 여사 측은 관련 내용을 들은 바가 없고 재판에서 다투겠다고 밝혔습니다.



