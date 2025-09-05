북중 정상회담 "우호 변치 않아"…김정은 평양으로

<앵커>



김정은 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석이 어제(5일) 저녁 베이징에서 정상회담을 했습니다. 최근 소원해졌던 두 정상은 두 나라의 공동 이익을 위해 함께 하자고 약속했습니다. 베이징 연결해 알아보겠습니다.



한상우 특파원, 먼저 6년 만에 열린 북중 정상회담 내용부터 전해주시죠.



김정은 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담은 어제저녁 6시부터 시작됐습니다.



인민대회당에 마련된 회담장에 환한 얼굴로 마주 앉은 두 사람은 2시간 가까이 회담을 진행했습니다.



[시진핑/중국 국가주석 : 중국은 북한과 전략적 소통, 교류와 협력을 강화하고, 국가 통치 경험 교류를 심화하고자 합니다.]



[김정은/북한 국무위원장 : (이번 전승절 행사는) 전례 없이 큰 규모로 성대하게 성공적으로 진행됐다고 생각합니다. 중국 동지들의 축제이자 바로 우리의 경사입니다.]



만찬을 겸한 회담에서 김 위원장은 시 주석에게 한반도 문제에서의 중국의 공정한 입장을 높이 평가한다고 말했습니다.



이에 대해 시 주석은 북중은 국제 및 지역 사안에서 전략적 협력을 강화하고 공동 이익을 수호할 것이라며 고위급 교류와 전략적 소통을 강화하자고 제안했습니다.



김 위원장은 국제 정세가 어떻게 변화하더라도 북중 우호는 변치 않는다고 화답했습니다.



회담을 끝내고 나서는 김 위원장이 퇴장하는 영상도 공개됐는데 여동생 김여정 노동당 부부장, 최선희 외무상, 현송월 부부장 등의 모습이 포착됐습니다.



방중에 동행했던 딸 김주혜는 확인되지 않았습니다.



김 위원장은 어젯밤에 북한으로 돌아가는 전용열차를 탔죠?



회담을 마치고 김 위원장의 차량 행렬이 현지 시간 어젯밤 9시 50분쯤 베이징역에 진입하는 모습이 SBS 취재진에 포착됐습니다.



약 15분 뒤 10시 5분쯤 베이징역을 출발해 평양으로 향하며 2박 3일간의 김 위원장의 다자 외교 데뷔 무대를 마무리했습니다.



올 때도 20시간 넘게 걸린 만큼 평양에는 오늘 저녁쯤 도착할 것으로 보입니다.



