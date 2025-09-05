1. 북중 정상 "공동이익 수호"…김정은 귀국길



김정은 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석이 어제(4일) 저녁 정상 회담을 갖고 양국의 우호 증진을 약속했습니다. 회담을 친 뒤 전용 열차로 귀국길에 오른 김 위원장은 오늘 오후 평양에 도착할 것으로 보입니다.



2. "'이우환 그림' 김상민이 구매"…또 불거진 매관매직



김건희 여사 오빠 장모 집에서 발견한 이우환 화백의 그림을 구매한 사람이 김상민 전 부장검사라는 진술과 증거를 특검팀이 확보했습니다. 특검팀은 김 여사 측이 그림을 받은 대가로 공천이나 공직 임명 과정에 영향력을 행사한 것은 아닌지 의심하고 있습니다.



3. 리스본 전차 사고로 한국인 2명 사망·1명 부상



포르투갈 리스본에서 발생한 전차 탈선 사고로 숨진 사람들 중에는 한국인 2명이 포함돼 있었습니다. 한국인 인명 피해는 부상자 1명을 포함해서 3명으로 늘었습니다.



4. 유괴 정황 없다더니…뒤늦게 20대 3명 검거



서울 서대문구에서 초등학생을 유괴하려 한 20대 남성 3명이 경찰에 붙잡혔습니다. 첫 신고 후 나흘 만에 검거된 것인데, 이들은 지난달 28일에도 여러 차례 아이들을 유인하려 한 것으로 파악됐습니다.