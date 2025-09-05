민주콩고서 에볼라 발병 확인…"15명 사망"

▲ 에볼라 바이러스 전자현미경 이미지

아프리카 콩고민주공화국(민주콩고)에서 에볼라 바이러스병(에볼라) 발병이 확인됐습니다.로저 캄바 민주콩고 보건장관은 현지시간 4일 수도 킨샤사에서 기자회견을 열고 새 에볼라 바이러스병 발병을 선언했다고 로이터·신화통신 등이 보도했습니다.보건부는 성명을 통해 지난달 남부 카사이주에서 고열과 반복적인 구토 증상으로 입원한 34세 임신부가 에볼라 바이러스에 감염된 것으로 확인됐다고 설명했습니다.그러면서 현재까지 의심 사례는 28건이 보고됐고 이 중 15명이 사망했다고 덧붙였습니다.에볼라는 바이러스성 출혈열로 1976년 처음 발병이 확인된 지역인 민주콩고의 에볼라 강에서 이름을 따왔습니다.체액을 통해 감염되며 고열과 출혈을 일으키고 제때 적절한 치료를 받지 못하면 치사율이 최고 80∼90%에 이르기도 합니다.2013년부터 2016년까지 서부 아프리카에서는 1만 1천300명이 에볼라로 사망했습니다.특히 민주콩고는 과거 15차례나 에볼라 종식 선언을 할 정도로 발병이 끊이지 않는 국가로 이번에 16번째 발병입니다.(사진=미 국립 알레르기 감염질환 연구소 제공, 연합뉴스)