뉴스

테슬라, 일본 전기차 시장서 판매 급증…올해 87% 늘어

손기준 기자
작성 2025.09.04 21:34 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
테슬라, 일본 전기차 시장서 판매 급증…올해 87% 늘어
▲ 테슬라

테슬라가 일본 전기차 시장에서 판매를 크게 확대하고 있다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 오늘(4일) 보도했습니다.

현지 자동차 판매업계 단체 발표에 따르면 테슬라의 지난달 판매 대수는 약 980대로, 작년 같은 달의 2.1배에 달했습니다.

반면 일본 전기차 시장 판매 1위인 닛산자동차의 지난달 판매량은 1천120대로, 같은 기간 48% 감소했습니다.

올해 들어 8월까지 테슬라의 판매 대수는 작년 동기보다 87% 증가한 약 6천590대로 집계됐습니다.

이는 일본에서 테슬라가 가장 많이 팔린 해인 2022년 연간 판매 대수(약 5천900대)도 넘어선 수준입니다.

닛케이는 "테슬라가 지난 5월부터 기간 한정으로 모델 3의 가격을 인하하고 지난해 14곳에 그쳤던 점포망도 25곳으로 늘린 전략이 주효했다"고 분석했습니다.

다만, 도요타가 하이브리드차량에 주력하는 등 일본 전기차 시장 자체는 크지 않은 편입니다.

지난달 일본 내 전기차 판매 대수는 1년 전보다 18%가량 감소한 3천614대로 집계됐습니다.

그러나 향후 성장 가능성을 보고 최근 중국 비야디(BYD)와 한국 현대차가 잇따라 가격 인하를 발표하는 등 해외 업체 공세는 강화되고 있다고 닛케이는 전했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지