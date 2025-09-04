뉴스

조국, 강미정 대변인 탈당에 "마음 너무 무겁고 아파"

이혜미 기자
작성 2025.09.04 21:29 조회수
조국, 강미정 대변인 탈당에 "마음 너무 무겁고 아파"
▲ 조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 4일 서울 종로구 조계사를 방문, 총무원장 진우스님을 예방하고 있다.

조국혁신당 내 불거진 성 비위 사건으로 강미정 대변인이 탈당을 선언한 데 대해 조국 혁신정책연구원장이 페이스북을 통해 입장을 밝혔습니다.

조 원장은 "큰 상처를 받으신 피해자분들께 깊은 위로를 전한다"며 "마음이 너무 무겁고 아프다"고 적었습니다.

그는 강 대변인을 만나 위로하기로 약속했다고 밝히면서 "제가 좀 더 서둘렀어야 했다는 후회를 한다"며 "당에서 조사 후 가해자를 제명 조치했다는 소식을 듣고 일단락된 것으로 생각했다"고 말했습니다.

이어 "당시 당적 박탈로 비당원 신분이었던 저로서는 할 수 있는 역할이 없었다"면서 "비당원인 제가 이 절차에 개입하는 것이 공당의 체계와 절차를 무너뜨린다고 판단했다"고 해명했습니다.

조 원장은 가해자를 제명 조치한 당의 결정에 "옳은 결정"이라 평가하면서도 "피해회복 과정에서 소홀했던 부분은 없었는지 반성해야 한다"고 강조했습니다.

또 "저도 미진한 점이 없는지 살피겠다"고 전하며, "관용 없는 처벌과 온전한 피해 회복의 제도화를 위해 노력해 나가겠다"고 했습니다.

앞서 강 대변인은 국회에서 기자회견을 열고 성 비위 사건 해결 과정에서 당이 미온적 태도를 보였다고 주장하며 탈당을 선언했습니다.

강 대변인은 회견 직후 기자들과 만나 조 원장이 이 같은 사실을 인지하고 있었으나 별다른 입장을 듣지 못했다고 밝히며 "침묵도 제가 해석해야 할 메시지라고 생각한다"고 말했습니다.

(사진=공동취재, 연합뉴스)
