홈런 포함 3안타…'38세 포수'의 타격왕 도전

최근 불방망이를 휘두르고 있는 프로야구 최고 포수 두산 양의지 선수가 오늘(4일)도 홈런 포함 3안타를 터뜨렸습니다. 세계적으로 전례가 없는 '38세 포수'의 타격왕 등극 가능성이 생겼습니다.



양의지는 지난 8월 리그에서 가장 높은 타율 4할 7리의 불방망이를 휘둘러 단숨에 타격왕 경쟁에 이름을 올렸습니다.



지난 2019년 타격왕에 오른 양의지로서는 두 번째 타격왕 도전 기회를 잡았는데, '38세 포수'의 타격왕 등극은 세계적으로 전례가 없습니다.



메이저리그 포수 최고령 타격왕은 1942년 34세였던 롬바르디였고, 일본 프로야구에서는 2012년 33세였던 아베 현 요미우리 감독이었습니다.



양의지는 오늘도 NC전 2회 첫 타석에서 왼쪽에 2루타, 3회에 중전 안타를 추가해 일찌감치 멀티 히트를 완성했습니다.



그리고 3대 2로 뒤진 6회 세 번째 타석에선 엄청난 한 방을 터뜨렸습니다.



왼쪽 담장을 넘어가는 동점 솔로 아치를 그리고 환하게 웃었습니다.



세 타석 연속 안타로 타율을 3할 3푼 2리로 끌어올린 양의지는, 3할 3푼 3리로 타율 1위인 롯데 레이예스와의 격차를 단 1리로 좁혔습니다.



