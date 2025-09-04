"5선씩이나 돼가지고" "이게 의회 독재"…2차 추나대전

<앵커>



국회 법제사법위원회에선 오늘(4일)도 민주당 소속 추미애 위원장과 국민의힘 간사로 내정된 나경원 의원이 충돌했습니다. 추 위원장은 나 의원을 향해 "5선씩이나 돼서"라고 말했고, 나 의원은 추 위원장의 의사 진행에 "의회 독재"라고 맞섰습니다.



김상민 기자의 보도입니다.



<기자>



국회 법제사법위원회 전체회의.



민주당 의원들은 '초선 모독 내란 세력은 법사위원 자격이 없다'고, 국민의힘 의원들은 '야당 간사를 박탈한 조폭식 회의 운영을 규탄한다'고, 노트북에 구호를 붙여놨습니다.



민주당 소속 추미애 법사위원장은 국민의힘 나경원 의원이 그제 민주당 의원들과 언쟁 도중, "초선은 가만히 앉아 있어"라고 발언한 데 대해 사과를 요구했습니다.



[추미애/국회 법제사법위원장 : 국회의 품격과 동료 의원의 명예를 훼손한 사안이라고 판단합니다. (나경원 의원은) 해당 발언에 대해 사과할 의향이 있는지 의견을 표명해야 할 것입니다.]



나 의원은 국민의힘이 내정한 자신을 간사로 선임하는 안건을 추 위원장이 회의에 안 올리는 건 '의회 독재'라고 맞받았습니다.



[나경원/국민의힘 의원 : '이것이 바로 의회 독재구나' 하는 생각을 했습니다. 1반 반장 뽑는데 왜 2반 반원들이 뭐라고 합니까?]



검찰 관련 공청회가 열리는 상황에서 '추나 대전'은 또 불붙었고,



[추미애/국회 법제사법위원장 : 5선씩이나 되시면서 신상 발언과 공청회 관련한 주제를 벗어났다는 것을 구분도 못 하십니까?]



[나경원/국민의힘 의원 : 5선씩이나가 뭡니까, 5선씩이나가.]



다른 의원들도 "'초선은 가만히 있으라'는 발언을 나 의원이 사과부터 하라"거나 "간사 선임의 자율성은 과거 민주당도 인정했다"며 고성을 주고받았습니다.



민주당은 나 의원의 '초선' 발언이 품위 유지 의무를 위반했다며 나 의원 징계안을 국회에 냈고, 국민의힘은 야당 발언권을 묵살했다며 추 위원장을 국회 윤리특위에 제소했습니다.



이런 가운데 민주당이 오늘 법사위에서 처리하려던 '3대 특검법' 개정안은 국민의힘 요구로 안건조정위원회에 회부됐습니다.



특검 수사 기간과 범위를 늘리고 인력을 증원하는 내용인데, 안건조정위원 6명 가운데 4명이 범여권 의원이라 조정안 의결과 법사위 통과까지 오랜 시간이 걸리진 않을 전망입니다.



