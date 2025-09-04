이 대통령, 편지 쓴 어린이들 집무실로 초청…"꿈 꼭 이루라"

▲ 이재명 대통령이 4일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 어린이 초청 행사에 참석한 어린이에게 책을 선물하고 있다.

이재명 대통령이 자신에게 손 편지를 보냈던 어린이들을 대통령실로 초청했습니다.이날 초청된 어린이들은 앞서 비상계엄 저지, 대북 방송 중단 등에 대해 이 대통령에게 감사하는 내용의 편지를 보낸 어린이들입니다.이 대통령은 김혜경 여사와 함께 집무실 입구에 서서 어린이들을 반갑게 맞이하면서 "여러분의 편지를 꼼꼼하게 읽었고, 꼭 만나고 싶었다"고 말했습니다.한 어린이는 이 대통령과 만난 자리에서 "반장 선거에서 떨어져 본 적 있는지"를 물었고, 이 대통령은 웃으며 "어른이 되어 선거에서 떨어져 본 적은 있다. 어릴 땐 반장 선거에 나간 경험이 없다"고 답했습니다.또 다른 어린이가 "대통령으로서 언제 가장 힘들고 기쁜지"를 묻자 이 대통령은 "지켜야 하는 것이 있는데 지킬 힘이 없을 때 가장 힘들고, 여러분을 만나는 지금이 가장 기쁘다"고 말했습니다.이 대통령은 난중일기와 과학만화 등의 책에 사인해 어린이들에게 선물했습니다.이 대통령과 김 여사는 대화를 마친 뒤 어린이들을 안아주며 "꿈을 꼭 이루라"고 덕담을 건넸다고 전은수 대통령실 부대변인이 전했습니다.어린이들은 이 대통령 부부를 만나기에 앞서 국무회의실을 방문해 대통령의 일과를 체험하고 브리핑실도 둘러봤습니다.(사진=대통령실 제공, 연합뉴스)