러시아 산업계 대표 "일본해 아닌 동해로 부르자"

러시아 산업계를 대표하는 인물이 '일본해' 명칭을 '동해'로 바꾸는 논의를 시작하자고 제안했다고 타스통신이 보도했습니다.



알렉산드르 쇼힌 러시아산업기업연합회장은 러시아 연해주 블라디보스토크에서 열린 동방경제포럼의 '대유라시아 파트너십' 세션에 참석해 "일본해 명칭 변경에 관한 논의를 제안하고 싶다"고 말했습니다.



쇼힌 회장은 "현재 지리적 명칭에 대한 아이디어가 매우 많다"며 도널드 트럼프 미국 대통령이 멕시코만을 미국만으로 개정한 것을 예로 들었습니다.



그러면서 "우리가 왜 일본해를 일본해로 불러야 하나? 우리 포럼 명칭(동방경제포럼)처럼 동해라고 부를 수 있다"며 최소한 이러한 논의를 계속해야 한다고 주장했습니다.



쇼힌 회장은 일본해가 지리적으로 일본과 명확히 연관되지 않았다고 지적하며 동해로 개정할 경우 명칭이 더욱 객관성과 지리적 일관성을 갖추게 될 것이라고 밝혔습니다.



이에 대해 알렉세이 오베르추크 국제문제 부총리는 "우리는 지금 불가능한 것이 가능한 시대에 살고 있기 때문에 일본해 명칭을 동해로 바꾸자는 쇼힌의 제안을 검토할 수 있다"며 긍정적으로 반응했다고 러시아산업기업연합회가 전했습니다.



러시아는 동해를 일본해로 표기하고 있습니다.



러시아 매체 람블레르뉴스는 한국이 이미 이 바다를 동해라고 부르고, 동해를 일본해라고 부르지 말아 달라고 요청하고 있다고 설명했습니다.



다만 발언의 맥락으로 미뤄 쇼힌 회장은 한국의 동해 명칭을 따르기보다 러시아와 유라시아의 동쪽에 위치한 바다를 의미하는 취지에서 동해를 제안한 것으로 풀이됩니다.



쇼힌 회장은 2005년부터 러시아의 전경련 격인 러시아산업기업연합회를 이끌고 있습니다.