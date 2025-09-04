"그런 일 없었다"던 경찰…추가 신고에 유괴미수 파악 '뒷북'

▲ 서울 서대문구 한 초등학교의 가정통신문

서울 서대문구 한 초등학교 인근에서 아동을 납치하려 한 일당이 경찰에 뒤늦게 붙잡혔습니다.서대문경찰서는 미성년자 유인 미수 혐의로 20대 남성 3명을 긴급체포하고 이 중 2명에 대한 구속영장을 신청했다고 오늘(4일) 밝혔습니다.이들은 지난달 28일 오후 3시 30분쯤부터 차를 타고 홍은동 한 초등학교와 인근 주차장 주변에서 초등학생들에게 접근해 "귀엽다. 집에 데려다주겠다"고 유인한 혐의를 받습니다.범행은 3차례나 이어졌으나 다행히 학생들이 현장을 벗어나며 모두 미수에 그쳤습니다.이틀 후인 30일 피해 초등학생 1명의 보호자로부터 신고를 접수한 경찰은 인근 폐쇄회로(CC)TV를 분석했으나 유괴 시도로 볼 만한 정황은 발견하지 못했습니다.다음 날인 이달 1일 이 초등학교가 가정통신문을 통해 학교 인근에서 유괴 시도가 있었다는 사실을 알리고, 2일 보도로 이어지자 경찰은 "그런 사실이 없었다"고 반박하는 입장을 밝히기도 했습니다.하지만 보도 이후 "우리 아이도 비슷한 일을 겪었다"는 추가 신고가 접수됐고, 경찰은 강력팀을 투입해 범행 차량 재추적에 나섰습니다.이를 통해 실제 납치 미수 범행이 있었던 점을 확인하고 3일 용의자들을 홍은동과 경기도에서 순차 검거했습니다.경찰은 "첫 신고 당시 피해 아동 모친이 신고한 범행 차량은 흰색 스타렉스였으나, 실제 범행 차량은 회색 소렌토였다"며 "색상과 차종이 달라 사실관계가 정확히 파악되지 않았던 것"이라고 해명했습니다.중학교 때부터 친구 사이로 알려진 피의자들은 경찰에서 "초등학생들이 귀엽게 생겨서 장난삼아 한 것"이라며 "놀라는 반응이 재밌어서 (또) 했다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌습니다.피의자 2명에 대한 법원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 서울서부지법에서 5일 열릴 전망입니다.체포한 경우 지체없이 영장심사를 하게 돼 있습니다.경찰은 "다른 1명은 '잘못되면 문제가 될 수 있으니 하지 말라'고 친구들을 제지하는 등 가담 정도가 적어 불구속 수사할 방침"이라고 전했습니다.