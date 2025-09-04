뉴스

태풍 '페이파' 일본 규슈 접근…태평양 연안 지역 호우 예상

장선이 기자
작성 2025.09.04 18:23 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
태풍 '페이파' 일본 규슈 접근…태평양 연안 지역 호우 예상
▲ 태풍 '페이파' 예상 이동 경로

제15호 태풍 '페이파'가 오늘(4일) 일본 열도 서쪽 규슈 남쪽으로 접근 중이며 태평양 연안을 따라 이동할 것으로 예보됐습니다.

일본 기상청과 NHK에 따르면 태풍은 오후 5시 현재 규슈 미야자키현 미야자키시 남동쪽 30㎞ 해상에서 시속 약 25㎞ 속도로 북진하고 있습니다.

중심 기압은 1천hPa이고 중심 부근 최대 풍속은 초속 18ｍ입니다.

페이파는 전날 가고시마현 아마미오시마 부근 해상의 열대저기압이 태풍으로 바뀐 것으로, 이미 미야자키현에는 시간당 60㎜ 이상의 많은 비가 내리고 있습니다.

현지 기상청은 태풍이 일본 열도의 태평양 연안을 따라 동쪽으로 이동하면서 상륙할 가능성도 있는 것으로 예상했습니다.

내일 낮까지 지역별 24시간 예상 강수량은 시코쿠 300㎜, 규슈 북부 200㎜, 간토 150㎜입니다.

일본 정부 대변인인 하야시 요시마사 관방장관은 "산사태나 침수, 하천 범람, 강풍 등에 주의해 주기를 바란다"고 당부했습니다.

(사진=일본 기상청 홈페이지 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
장선이 기자 사진
장선이 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지