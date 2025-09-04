태풍 '페이파' 일본 규슈 접근…태평양 연안 지역 호우 예상

▲ 태풍 '페이파' 예상 이동 경로

제15호 태풍 '페이파'가 오늘(4일) 일본 열도 서쪽 규슈 남쪽으로 접근 중이며 태평양 연안을 따라 이동할 것으로 예보됐습니다.일본 기상청과 NHK에 따르면 태풍은 오후 5시 현재 규슈 미야자키현 미야자키시 남동쪽 30㎞ 해상에서 시속 약 25㎞ 속도로 북진하고 있습니다.중심 기압은 1천hPa이고 중심 부근 최대 풍속은 초속 18ｍ입니다.페이파는 전날 가고시마현 아마미오시마 부근 해상의 열대저기압이 태풍으로 바뀐 것으로, 이미 미야자키현에는 시간당 60㎜ 이상의 많은 비가 내리고 있습니다.현지 기상청은 태풍이 일본 열도의 태평양 연안을 따라 동쪽으로 이동하면서 상륙할 가능성도 있는 것으로 예상했습니다.내일 낮까지 지역별 24시간 예상 강수량은 시코쿠 300㎜, 규슈 북부 200㎜, 간토 150㎜입니다.일본 정부 대변인인 하야시 요시마사 관방장관은 "산사태나 침수, 하천 범람, 강풍 등에 주의해 주기를 바란다"고 당부했습니다.(사진=일본 기상청 홈페이지 캡처, 연합뉴스)