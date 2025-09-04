[단독] 김건희 오빠 '이우환 그림', 김상민 전 검사 구매 연루 정황

▲ 김상민 전 검사

지난 7월 김건희 여사 오빠 장모 집 압수수색 과정에서 발견된 이우환 화백의 그림의 구매 과정에 김상민 전 검사가 연루된 정황이 특검 수사팀에 포착된 걸로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.김 여사가 고가 귀금속과 시계, 그림 등을 받고 공직 임명과 국민의힘 공천 과정에 영향력을 행사했단 의혹을 수사하고 있는 특검팀은 최근 이우환 화백 그림의 구매 경로를 추적하는 과정에서 '김 전 검사가 그림 구매를 부탁했다'는 취지의 진술을 확보했습니다.특검팀은 또, 전문가 감정 결과 해당 그림이 실제 이우환 화백의 작품이 맞다고 결론 내린 것으로도 파악됐습니다.특검팀은 이같은 수사 내용을 바탕으로 김 전 검사가 김 여사 측에 이우환 화백의 진품 그림을 선물하고, 그 대가로 공천이나 공직 임명 과정에서 이익을 본 것 아닌지 의심하고 있습니다.김 여사는 특검 조사 과정에서 이우환 그림과 관련해 "나라면 그런 그림을 사지 않았을 것"이라는 취지의 진술을 한 걸로 파악됐습니다.하지만 그림 구매 과정에 김 전 검사 연루 정황이 확인된 만큼 조만간 김 전 검사 등에 대한 특검 소환 조사가 이뤄질 전망입니다.