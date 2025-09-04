'해킹' 롯데카드 대표 "보안 미흡 사과…피해 전액 보상 약속"

롯데카드 조좌진 대표이사는 4일 최근 발생한 해킹 사고와 관련해 사과문을 내고 관련 피해를 전액 보상하겠다고 약속했습니다.



조좌진 대표는 이날 공개한 사과문에서 "최근 발생한 저희 회사의 사이버 침해 사고로 인해 고객 여러분께 많은 불편과 심려를 끼쳐 드린 점 깊이 사과드린다"고 밝혔습니다.



그는 "이번 사태는 저희 회사의 보안 관리가 미흡했던 데서 비롯된 것"이라면서 "고객 여러분의 개인정보를 관리하는 시스템에 외부 해킹에 의한 침투가 있었다는 것만으로도 변명의 여지가 없다"고 밝혔습니다.



조 대표는 현재 관계 기관과 외부 전문 조사 회사와 함께 상세한 피해 내용을 파악 중이며, 현재까지 조사 결과에서는 고객 정부 유출 사실은 확인되지 않았다고 설명했습니다.



아울러 현재 국내외 모든 의심 거래를 실시간 모니터링하고 있으며, 피해 예방을 위해 외부 침입이 발생한 시기에 해당 서버로 온라인 결제를 한 고객에게 우선 카드 재발급 조치를 진행하겠다고 밝혔습니다.



이번 사고로 발생한 피해에는 전액 보상하겠다는 방침도 거듭 밝혔습니다.



앞서 롯데카드는 지난 달 일부 서버가 악성코드 감염 등 해킹 공격을 당한 사실을 확인해 지난 1일 금융 당국에 이를 신고했습니다.



금융감독원은 금융보안원과 현장 검사에 착수해 고객정보 유출 여부 등을 확인하고 있습니다.



(사진=연합뉴스)