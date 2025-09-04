뉴스

'신세계면세점 폭파 협박' 30대 남성 구속 기로

백운 기자
작성 2025.09.04 17:52 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'신세계면세점 폭파 협박' 30대 남성 구속 기로
▲  지난 8월 5일 서울 중구 명동 신세계백화점 본점에 폭발물을 설치했다는 협박 글이 인터넷 커뮤니티에 올라와 신고받고 출동한 경찰이 수색하고 있다.

신세계면세점 폭파 협박 글을 SNS에 올린 혐의를 받는 30대 남성이 구속 전 피의자 심문을 받았습니다.

서울중앙지법 남세진 영장전담 판사는 오늘(4일) 오후 3시 30분쯤 공중협박 혐의로 구속영장이 청구된 A 씨의 구속 전 피의자 심문을 열었습니다.

법원에 출석한 A 씨는 '협박 글을 왜 올렸느냐', '실제 폭발물을 설치하려 한 것이냐'는 등의 질문에 아무런 대답을 하지 않았습니다.

그는 '공권력이 낭비된 데 반성하지는 않느냐'는 말을 듣고 잠시 멈춰 섰다가 다시 법정으로 향했습니다.

A 씨는 "신세계면세점을 폭파하겠다"는 댓글을 인스타그램에 게시한 혐의로 지난 2일 경기 여주시 자택에서 긴급체포됐습니다.

경찰은 신세계 측 신고를 받고 명동과 인천공항 제1·2여객터미널 보호구역에 있는 신세계면세점 등을 수색했으나, 실제 폭발물은 발견되지 않았습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
백운 기자 사진
백운 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지