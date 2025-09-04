뉴스

"데려다줄게 차에 타" 아동 유괴미수 뒤늦게 사실로…3명 긴급체포

김수형 기자
작성 2025.09.04 17:36 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
"데려다줄게 차에 타" 아동 유괴미수 뒤늦게 사실로…3명 긴급체포
경찰이 서울 서대문구의 한 초등학교 인근에서 아동을 납치하려 한 혐의로 3명을 붙잡았습니다.

서대문경찰서는 아동 약취·유인 미수 혐의를 받는 3명을 긴급체포하고, 이 가운데 2명에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔습니다.

앞서 해당 초등학교 측은 지난 1일 가정통신문을 통해, 주말 동안 학교 주변에서 흰색 차량을 탄 남성 2명이 학생에게 다가가 "집에 데려다주겠다"고 제안하는 등 유괴 시도가 있었다고 알렸습니다.

경찰은 지난달 30일 관련 신고를 접수하고 주변 폐쇄회로(CC)TV를 확인했지만 당시에는 범행 정황이 뚜렷하게 확인되지 않았다고 설명했습니다.

그러나 지난 2일 비슷한 피해를 호소하는 신고가 접수되면서 수사에 나섰고, 범행 차량을 추적하는 과정에서 지난달 말 발생한 사건까지 포함해 실제 유괴 미수 시도가 있었던 사실을 확인했습니다.

경찰 관계자는 "첫 신고 당시 피해 아동의 어머니가 차량 색상과 차종을 다르게 진술해 사실관계 파악에 어려움이 있었다"고 전했습니다.

체포된 남성 3명에 대한 구속 전 피의자 심문은 내일(5일) 열릴 예정입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김수형 기자 사진
김수형 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지