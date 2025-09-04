[자막뉴스] "오인 신고라더니" 유괴 괴담 사실이었다…서대문 초등생 '유괴 미수' 3명 긴급체포

초등학교 부근에서 차를 타고 다니며 초등학생에게 "집에 다려다 준다"고 접근해 유괴하려 한 일당이 경찰에 체포됐습니다.



서울 서대문경찰서는 지난 2일 서울 홍은동의 한 초등학교 부근에서 초등학생들을 유괴하려다 미수에 그친 혐의로 20대 남성 3명을 긴급체포했습니다.



앞서 지난달 28일 오후 3시 반쯤에도 서울 홍은동의 초등학교 부근에서 차량을 탄 일당이 초등학생에게 "귀엽다, 집에 데려다줄게"라고 말을 걸며 유인하려 했는데 학생이 도망쳤다는 신고가 지난달 30일 경찰에 접수됐습니다.



경찰은 최초 신고 이후 범행 차량을 추적하는 과정에서 추가 범행을 확인했고, 유사한 신고가 추가로 접수되자 수사에 착수했다고 밝혔습니다.



최초 신고가 접수될 당시 지역 학부모 커뮤니티에서도 '유괴 괴담'이 확산하자, 지난 1일 교육 당국도 "주말 사이 초등학교 후문 일대에서 흰색 차량에 탑승한 낯선 남성 2명이 아이들에게 접근해 집까지 데려다주겠다고 한 사례가 보고됐다"면서 학부모들에게 각별한 주의를 당부하는 가정통신문을 배포하기도 했습니다.



하지만 당시 경찰은 "피해 아동 이동 경로의 CCTV를 면밀히 확인한 결과 신고 내용과 같은 남성의 차량 접근이나 유인 행위 등 범죄 정황은 발견되지 않았다"고 발표한 바 있습니다.



경찰은 당시 발표에 대해 피해 아동의 어머니가 알려준 차량과 실제 범행 차량은 색상이나 차종이 달라 사실 관계가 정확하게 파악되지 않았던 것이라고 해명했습니다.



경찰은 이들 3명 가운데 2명은 구속영장을 신청했다고 밝혔습니다.



(취재 : 정경윤 / 영상편집 : 소지혜 / 제작 : 디지털뉴스편집부)