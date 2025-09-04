'이이지마 13점' 하나은행, 신한은행 잡고 박신자컵 '유종의 미'

▲ 하나은행 이이지마 사키

2025 BNK금융 박신자컵 여자농구대회 조별리그 탈락이 확정된 부천 하나은행이 갈 길 바쁜 인천 신한은행을 물리치고 '유종의 미'를 거뒀습니다.하나은행은 오늘(4일) 부산 사직체육관에서 열린 대회 조별리그 B조 경기에서 신한은행에 51대 47로 역전승했습니다.앞선 두 경기에서 모두 진 하나은행은 대회 첫 승리를 마지막에 신고했습니다.신한은행은 1승 3패로 대회를 마쳤습니다.B조에서는 3승 무패의 덴소(일본)가 4강 진출을 확정한 가운데 2승 1패인 청주 KB, 1승 2패의 DVTK가 남은 한 자리를 놓고 경쟁하게 됐습니다.KB는 이날 오후 7시 덴소와 조별리그 마지막 경기를 합니다.하나은행의 이이지마는 13점 9리바운드 4어시스트로 펄펄 날았습니다.8점씩을 책임진 정현과 진안의 활약도 빛났습니다.올 시즌을 앞두고 하나은행 지휘봉을 잡은 이상범 감독은 처음으로 공식전 승리를 지휘했습니다.신한은행에서는 김진영이 17점 18리바운드의 더블더블 활약을 펼쳤으나 패배에 빛바랬습니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)