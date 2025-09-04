부산서 편의점 강도, 종업원과 행인이 추격해 붙잡아

▲ 편의점 밖으로 도주하는 범인

한밤중 편의점을 털기 위해 흉기를 들고 위협한 30대 남성을 종업원과 시민 2명이 힘을 합쳐 붙잡았습니다.오늘(4일) 부산 동부경찰서에 따르면 오늘 0시 47분 동구 초량동 한 편의점에 30대 남성이 들어와 흉기로 위협하며 20대 여성 종업원에게 금고를 열라고 했습니다.그러나 여성 종업원은 금고 앞을 가로막으며 이를 거부했고 남성은 결국 밖으로 도주했습니다.종업원은 이 남성을 뒤따라가며 주변에 도와달라고 소리쳤습니다.편의점 인근에 있던 40대 남성과 30대 남성은 이를 듣고 범인의 뒤를 150ｍ가량 쫓았습니다.결국 시민 2명과 종업원은 남성을 범행 8분 만에 붙잡았고 112에 신고했습니다.경찰은 특수강도미수 혐의로 이 남성에 대해 구속영장을 신청할 계획입니다.남성은 범죄 전력이 없으며 생활고로 인해 범행을 저지른 것으로 알려졌습니다.경찰은 범인 검거에 도움을 준 종업원과 시민 2명에게 표창장과 보상금을 수여할 계획입니다.(사진=부산 동부경찰서 제공, 연합뉴스)