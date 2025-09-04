뉴스

보이스피싱 안 통하자 직장·자녀 학교 폭파 위협 문자

유영규 기자
작성 2025.09.04 15:58 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
보이스피싱 안 통하자 직장·자녀 학교 폭파 위협 문자
▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

보이스피싱 조직이 꾐에 넘어가지 않은 시민에게 앙심을 품고 그의 직장과 자녀가 다니는 학교를 폭파하겠다는 내용의 문자를 보내 경찰이 출동하고 학생들이 조기 귀가하는 소동이 벌어졌습니다.

오늘(4일) 오후 1시 36분 'A 건설사와 B 초등학교 테러를 시작하겠다'는 내용의 문자가 자신이 다니는 회사 상사에게 발신됐다는 시민 C 씨의 신고가 경찰에 접수됐습니다.

경찰은 즉각 특공대와 초동 대응반을 현장에 투입해 확인했으나 위험 요소는 발견되지 않았고, 오후 3시 철수했습니다.

해당 신고로 초등학교에선 학생 360여 명이 조기 귀가하고, 돌봄 가정 학생 40여 명이 운동장으로 대피하는 소동이 벌어졌습니다.

C 씨는 폭파 대상으로 지목된 건설사 직원이며, 초등학교는 그의 자녀가 다니는 곳으로 알려졌습니다.

경찰은 사기 조직이 C 씨 가족을 상대로 보이스피싱을 시도했다가 실패하자 C 씨 상사를 통해 위협 문자를 보낸 것으로 보고 있습니다.

사기 조직이 C 씨 상사의 전화번호를 어떻게 입수했는지는 파악되지 않았습니다.

경찰은 보이스피싱 조직이 해외에 거점을 두고 있는 것으로 보고 이들의 소재를 추적 중입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지