이 대통령 "장바구니 물가 우려…유통 구조 합리적 개혁해야"

▲ 이재명 대통령이 4일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 9차 수석·보좌관 회의에 입장하고 있다.

이재명 대통령이 물가 안정 대책 마련을 주문하며, '불합리한 유통 구조'를 구체적으로 지적했습니다.이 대통령은 오늘(4일), 용산 대통령실에서 열린 대통령 주재 수석보좌관회의에서 "유례없는 이상 기후 때문에 장바구니 물가가 매우 우려된다"고 말했습니다.그러면서 "지난달 전체 소비자물가가 다행히 1%대를 기록했다고는 하는데 농축수산물 물가는 작년보다 4.8%가량 많이 상승했다"며, "추석을 한 달 정도 앞두고 있는데, 물가 불안이 확대되지 않도록 관계부처가 세심하고 선제적인 조치에 나서야 한다"고 주문했습니다.또, "수요가 많은 성수품을 중심으로 물가 안정 대책을 촘촘하게 마련해 주시기 바란다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 또, "장바구니 물가가 출렁이는 데엔 여러 이유가 있겠지만 불합리한 유통 구조도 큰 몫을 차지하는 걸로 보인다"고 진단했습니다.이어 "농축수산물 유통 구조의 합리적 개혁에도 힘을 모아야 한다. 농축수산물 가격 변동은 이해하지 못할 부분이 상당히 많다"고 지적했습니다.이 대통령은 이밖에도 잠재성장률 제고를 통해 지속 가능한 상장의 토대를 마련해야 한다면서, "남들이 도달하지 못하는 영역까지도 앞서서 개척, 선도하는 K-제조업 재도약 방안 수립에 속도를 내야 한다"고 강조했습니다.(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)